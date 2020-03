Zápisy do škol tradičně ve dvou dnech

Do prvních tříd základních škol v Prachaticích mohou rodiče své děti zapsat v pátek 3. dubna v době od 14 do 17 a v sobotu 4. dubna od 9 do 11 hodin.

Zápis do první třídy. Ilustrační foto. | Foto: Deník / Zdeněk VAIZ