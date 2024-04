Dvě stě dvacet předškoláků se během minulého pátku a soboty přišlo se svými rodiči zapsat do prvních tříd prachatických základních škol.

Zápis v Základní škole ve Vodňanské ulici. Ilustrační foto. | Foto: Deník/Jana Vandlíčková

Nejvíce dětí přišlo na Vodňanku, 85. Na Národku osmdesát dva a na Zlatou stezku padesát tři dětí. Všichni ale do školy nenastoupí. Třiatřicet rodičů požádalo o odklad školní docházky. „Máme k přijetí šedesát devět budoucích prvňáčků,“ řekla ředitelka Základní školy ve Vodňanské ulici v Prachaticích Petra Sandanyová s tím, že na místě přijala 38 dětí, ostatním rodičům do týdne oznámí výsledek zápisu jejich dítěte. Pokud přijme všechny děti, bude mít Vodňanka od září tři první třídy. Ředitelka Základní a Mateřské Montessori školy v Národní ulici v Prachaticích Hana Bolková přijala ke školní docházce sedmdesát dva dětí. „Dvacet rodičů chce své děti umístit do Montessori třídy,“ upřesnila s tím, že třídy klasické základní školy tak bude mít Národka dvě. Stejně tak to bude i ve Vodňance a na Zlaté stezce. „Přijali jsme čtyřicet šest nových prvňáků,“ uvedla ředitelka Základní školy Zlatá stezka v Prachaticích Lenka Králová. Upřesnila, že otevře stejně jako v letošním školním roce dvě první třídy ale s tím, že v nich bude dětí více.

Ředitelky prachatických základních škol se shodují, že rodičů, kteří chtějí pro své děti odkad školní docházky je stejný podíl jako v minulých letech. „Odkládat školní docházku je trend posledních let, i když bych řekla, že u nás jsou počty odkladů v posledních letech na stejné úrovni,“ konstatovala Hana Bolková a dodala, že jedním z problémů u nastupujících prvňáčků je řeč. Školy proto rozšiřují logopedickou nabídku a pomáhají rodičům vady řeči u jejich dětí úspěšně řešit.

Po dlouhých letech se na Národku přišla zapsat holčička předčasně. „Má sice datum narození až na konci září, takže by k zápisu měla jít příští rok, ale je moc šikovná,“ pochlubila se Hana Bolková výjimkou. Upřesnila, že rodiče měli doporučení z pedagogické poradny, budoucí prvňačka prošla úspěšně zápisem, a tak nic nebrání tomu, aby letos 1. září nastoupila do první třídy.