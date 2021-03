Stejně jako loni se zápisy do prvních tříd odehrají bez přítomnosti dětí a jejich rodičů přímo ve školách.

Letos budou zápisy do prvních tříd opět distanční. Ilustrační foto. | Foto: Ivo Mikyska

„Zápisy musíme přizpůsobit tak, aby byla zaručena bezpečnost dětí i dospělých, respektovány individuální možnosti a omezení jednotlivých účastníků a zároveň splněny všechny zákonné povinnosti,“ popsala Jiřina Dolejšková, vedoucí odboru kultury, školství a cestovního ruku Městského úřadu v Prachaticích. Prachatické základní školy využijí doporučení Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a termín zápisů k základnímu vzdělávání bude delší. Rodiče mohou své děti přihlásit do školy v od 1. do 30. dubna 2021. Přihlásit musejí ty děti, které dovrší šesti let věku do 31. srpna letošního roku a zároveň ty, které měly pro školní rok 2020/2021 odklad povinné školní docházky. „Přesné informace jaké dokumenty rodiče pro přihlášení svých dětí potřebují, získají na webových stranách školy, kterou pro své dítě vybrali,“ dodala Jiřina Dolejšková. Prachaticích si mohou rodiče ke školní docházce vybrat ze tří Základních škol, je to ZŠ Národní, Vodňanská nebo Zlatá stezka.