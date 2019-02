Vimperk – Ministerstvo kultury, potažmo Národní památkový ústav, je na nejlepší cestě stát se do budoucna tím, kdo bude spravovat, pečovat a provozovat národní kulturní památku zámek Vimperk.

Ilustrační foto | Foto: Deník/Miroslav Fuchs

Vyplývá to z jednání mezi ministrem životního prostředí a ministryní kultury.



Podle informací z obou ministerstev se v tuto chvíli jedná především o tom, jakým způsobem zajistit, aby Správa NP a CHKO Šumava převedla na ministerstvo kultury, případně na Národní památkový ústav, dvě pracovní místa pracovnic Vimperského muzea včetně příslušných mzdových prostředků. Jak pro Deník uvedla ředitelka kabinetu ministryně kultury Markéta Ševčíková, má tato podmínka jednoduché zdůvodnění. „Národní památkový ústav ani ministerstvo kultury nemá k dispozici volná pracovní místa, která jsou nutná pro zajištění chodu zámku a jeho zpřístupnění alespoň v současném rozsahu," uvedla mluvčí ministryně Markéta Ševčíková.



Na základě korespondence mezi šéfy obou resortů vzešel pokyn pro Správu NP a CHKO Šumava, aby začala jednat s Národním památkovým ústavem (NPÚ) tak, aby byl převod zámku včetně dvou pracovních míst úspěšný. To alespoň tvrdí mluvčí ministerstva životního prostředí. Tatáž informace ale zatím nedorazila ani na ministerstvo kultury, ani na NPÚ.

Zámek, který byl v roce 2010 zapsán na seznam národních kulturních památek, se zřejmě přece jen dočká nového správce. Podle všeho by jím mohl být Národní památkový ústav spadající pod Ministerstvo kultury ČR.

Pokud odhlédneme od provozních nákladů a také obrovské sumy na rekonstrukci, samotný převod majetku by zřejmě nebyl až tak komplikovaný. Jenomže součástí zámku je také Vimperské muzeum, které stejně jako celou národní kulturní památku provozuje a spravuje Správa NP a CHKO Šumava (Správa). Ta již na konci loňského roku deklarovala záměr zbavit se zámku, jehož provoz je pro ni finančně náročný, stejně jako plánovaná rekonstrukce na mezinárodní centrum environmentální výchovy za zhruba tři čtvrtě miliardy korun. Proto ředitel Správy Jan Stráský písemně nabídl bezúplatný převod prioritně ministerstvům a státním institucím.

Mezi oslovenými bylo i ministerstvo kultury, které pověřilo Národní památkový ústav (NPÚ) zpracováním podkladů a podmínek, za kterých by mohlo ministerstvo zámek převzít. Zájem o převod vyjádřila ministryně kultury Alena Hanáková písemně v dopise ministru životního prostředí Tomáši Chalupovi. „Zároveň pana ministra požádala o převedení dvou pracovních míst s příslušným mzdovým fondem, která jsou dosud vázána na provoz vimperského muzea," potvrdila Marta Machková z tiskového oddělení ministerstva životního prostředí.

Delší dobu pouze neoficiální zájem o bezúplatný převod vimperského zámku potvrdila před koncem března ministryně kultury Alena Hanáková písemně ministru životního prostředí Tomáši Chalupovi, když jej požádala o převedení dvou pracovních míst spojených s provozem Vimperského muzea včetně mzdových prostředků. Podle ředitelky kabinetu ministryně kultury Markéty Ševčíkové ale ministryně doposud neobdržela z ministerstva životního prostředí žádnou odpověď. „Bude se ji však snažit urgovat. Nadále trvá vážný zájem o zařazení této národní kulturní památky do souboru hradů a zámků ve správě Národního památkového ústavu," uvedla mluvčí ministryně kultury.

Odpověď se ale, zdá se, někde zatoulala. „Ministerstvo životního prostředí zaslalo ministerstvu kultury odpověď, ve které vyjadřuje souhlas s převodem objektu zámku do příslušnosti hospodaření Národního památkového ústavu a dále jsou v odpovědi vysvětleny nezbytné kroky k převodu mzdového fondu dvou pracovních míst," potvrdila Deníku za ministerstvo životní prostředí Marta Machková s tím, že Správě NP a CHKO Šumava byl zaslán prostřednictvím odboru zvláště chráněných částí přírody MŽP pokyn, aby vstoupila v jednání s Národním památkovým ústavem, při kterém budou dohodnuty další kroky k úspěšnému převodu objektu zámku včetně dvou pracovních míst z vimperského muzea.

Podle vyjádření ředitele Národního památkového ústavu v Českých Budějovicích Pavla Pavelce je to nová informace. „Máte novější informaci, než já," reagoval včera Pavel Pavelec na informaci Deníku o pokynu k jednání mezi Správou a NPÚ. Současně připustil, že v tuto chvíli se bude jednání odehrávat na vyšší úrovni. „My jsme splnili zadání a předali jsme veškeré podklady včetně vyčíslení nákladů a v tuto chvíli se o převodu zámku jedná na úrovni ministerstva kultury, životního prostředí a za Národní památkový ústav jedná generální ředitelka. S ní jsem ve středu hovořil a byl jsem informován, že z ministerstva kultury vzešel podnět k převzetí zámku spolu s konkretizací požadavku na převod dvou pracovních míst spolu s příslušným mzdovým fondem," dodal Pavel Pavelec.

Současně věří, že pokud skutečně dostala Správa takový pokyn, mohla by jednání nabrat rychlost. „Generální ředitelka mi přislíbila, že otázka převodu vimperského zámku půjde příští týden na poradu ministerstva kultury tak, aby získala prioritu a abychom co nejdříve věděli, zda skutečně převezmeme vimperský zámek. Nepochybně se ale bude jednat v řádech měsíců," uvědomuje si Pavel Pavelec. Byl by ovšem rád, pokud by se jednalo o maximálně dva měsíce. „Máme stavební povolení na rekonstrukci a možnost ucházet se o grantové tituly, takže by bylo dobré mít jasno ještě v průběhu stavební sezony, abychom mohli s pracemi začít co nejdříve," dodal za NPÚ České Budějovice jeho ředitel Pavel Pavelec.