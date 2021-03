Celkem 34 fotografií zvětšených a vystavených na prosklených tabulkách budovy mohou Chýnovští obdivovat a zamávat jim. Na pozdrav jim však jen tak neodpoví, jsou totiž z papíru. Ředitelka ZŠ Chýnov Marcela Vosátková prozradila, že šlo ryze o spontánní nápad. Inspiroval je totiž vtip kolující sociálními sítěmi.

„Náš zástupce ředitele krásně fotí, a má ucelený archiv snímků všech ze školy. Má řadu momentek, které jsme chtěli časem využít při nějaké akci,“ vysvětlila s tím, že ho poprosila společně se školní asistentkou, aby z nich vytvořili výzdobu.

Jako živí, na pozdrav ale nereagují

Učitelé tak podle nařízení vlády distančně nejen učí, ale své třídy a žáky každý den zdraví ze svých učeben, tělocvičny i družiny. „Slovo dalo slovo a společnými silami vzniklo současné dílo,“ zmínila. Základní školu tak zdobí reálné portréty se zdravicí. „Velice mě to těší, protože se u školy zastavují také rodiče. Dokonce jedné paní učitelce volala maminka, že jí mávali do okna a když dlouho nereagovala, tak si uvědomili, že jde o papírovou atrapu,“ dodala perličku.

Všude kolem je dle jejích slov plno negativních zpráv. „Proto jsme chtěli vytvořit takové pozitivní gesto, usměvavé tváře a využít takového potenciálu naplno,“ upřesnila Vosátková s tím, že z ředitelny opravdu vykukuje ona a vedle ní volá děti do školy i školník. V družině jsou vychovatelky, v tělocvičně tělocvikářky, každý na svém pracovišti.

Děti schází, a tak je zdraví na dálku

Na realizaci netradiční výzdoby se dva dny podílela školní asistentka Tereza Šafratová. „Je to takový rychloprojekt. Dlouho jsme přemýšleli nad jarní výzdobou, do toho koronavirová doba. Nakonec jsme se opravdu odpíchli od vtipné fotografie ze sociální sítě,“ potvrdila školní asistentka.

Finální podobu chvíli ladili, původně měli učitelé mávat. „Nakonec jsme při realizaci usoudili, že nejlepší bude, když půjde jen o portréty a oslovení žáků,“ nastínila. Smyslem bylo vyhlížet a volat děti do školy. „Je to svým způsobem symbolické, že už nám děti schází. Voláme je a doufáme, že se vše brzy vrátí do normálu,“ uvedla Tereza Šafratová. Se ztvárněním je spokojená. „Myslím, že se to hodně povedlo, i díky barevnému tisku,“ prohlásila.

Poskytl snímky z archivu

Zástupce ředitelky Milan Rada disponuje fotoarchivem všech chýnovských pedagogů. Před jejich veřejnou prezentací však musel sehnat souhlasy místních celebrit. „Kolegyně mě oslovily, protože rád fotím a filmuji. Mám databázi portrétů všech učitelů, a tak jsem jim je se svolením všech poskytl,“ nastínil.

Jména dětí vybírali náhodně, aby to skutečným žákům nebylo líto. „Nechtěli jsme nikoho upřednostňovat, a tak jsme dávali neutrální jména, která ve třídě nemáme,“ doplnil, že brali ohledy i na děti.

Lidé se u školy zastavují, ukazují si jednotlivé učitele, a dokonce je zdraví. „Vypadá to, že tam ten pedagog je a opírá se o parapet. Myslím, že to dost zpestřilo život v okolí a lidé z parku se mají na co dívat,“ sdělil svůj názor. „Někteří si dokonce mysleli, že zvoláním: Franto! Tomáši! Karle!, děti hrající si venku jakoby napomínáme,“ uzavřel Milan Rada s tím, že jde spíš o zoufalé volání po jejich návratu.