Uzavření služeb se dotklo také Jakuba Boudy z prachatického kadeřnictví JakuBouda. Po středeční tiskové konferenci vlády začal narychlo přeobjednávat zákazníky, naplánované na čtvrtek a pátek, ještě na středeční večer a noc.

Jakub Bouda z prachatického kadeřnictví JakuBouda. | Foto: Deník / Leona Fröhlichová

Ve chvíli, kdy se o současných opatřeních ještě nevědělo, zveřejnil Jakub Bouda na instagramu a na facebooku výzvu s nabídkou stříhání zdarma pro všechny z první linie. "Chtěl jsem je potěšit. Nyní to samozřejmě padlo, ale výzvu nijak definitivně neruším. Až to půjde, tak se do ní rád pustím," říká. Jak dodal, když se i ve druhé vlně zavírají služby, tak už to může být pro mnohé i likvidační.