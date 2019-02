Vimperk - Po mnohokráte diskutované a dosud nedořešené úpravě dopravního značení ve Vimperku, tedy konkrétně v ulici Nad stadionem, by mělo v nejbližší době dojít k další změně v dopravním značení, i když v menším rozsahu. Ale i zde bude mít poslední slovo dopravní inspektorát.

DIVÁKŮ JE PŘÍLIŠ. Na Vodníku je nejenom restaurace, ale pořádají se zde akce za přítomnosti i stovek diváků či účastníků. Značku zakazující vjezd ale mnoho řidičů ignoruje. | Foto: Jaroslav Pulkrábek

„Jde o cestu vedoucí k nádrži Vodník, kde je jednak restaurace a jednak jsou přilehlé louky součástí lyžařského areálu. Koná se zde mnoho akcí a řidiči, kteří sem potřebují zajet, zákaz vjezdu prostě ignorují. Je tedy otázka, zda zde musí být,“ komentovala problém vimperská zastupitelka Věra Vávrová.

Jak se zdá, zpřístupnění cesty motoristům by zřejmě nikomu zas tak nevadilo, otázkou však zůstává, co na to různé normy a předpisy.

„Tímto námětem jsme se již na dopravní komisi zabývali a nebyl tam zásadní odpor, pokud by komunikace po technické stránce vyhovovala. Dohodli jsme se, že odbor investic prověří, zda jsou tam místa, kde by se při obousměrném provozu mohla auta vyhnout,“ potvrdil skutečnost, že vimperská dopravní komise návrh na změnu řeší, místostarosta Bohumil Petrášek.

Jaroslav Pulkrábek

Více v tištěném vydání v úterý 27. ledna 2009.