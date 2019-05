Lhenice - Netoličtí policisté sdělili podezření 39letému muži z Jindřichohradecka z přečinu maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání.

Ilustrační foto. | Foto: DENÍK/Attila Racek

Podezřelý řídil v pátek ráno nákladní vozidlo Peugeot po silnici III. třídy, ve směru jízdy Horní Chrášťany – Lhenice, kde byl kontrolován policisty. Ti lustrací zjistili, že řidiči uložil městský úřad a také okresní soud zákaz činnosti, spočívající v zákazech řízení motorových vozidel, a to do července 2020, které touto jízdou porušil. Další prověřování provádí netoličtí policisté ve zkráceném přípravném řízení, proto se podezřelý bude muset ze svého jednání do dvou týdnů zodpovídat také před soudem.