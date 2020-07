Studii na křížení hlavního tahu silnice z Prachatic na Libínské Sedlo u Fefrovských rybníků nechá zpracovat město Prachatice. S návrhem zadání před zastupitele nedávno předstoupil Jakub Nepustil (Živé Prachatice). Podle něj je totiž místo nebezpečné. Kříží se tam silnice s pěší trasou Zážitkové stezky víly Majolenky. „V místě došlo k několika dopravním nehodám, i když zatím to nebylo v souvislosti s chodci. Přecházení tam není vyřešeno,“ uvedl s tím, že studie může být ze strany města prvním krokem.

Křížení se silnicí:

- Jde o křížení silnice II/141 z Prachatic na Libínské Sedla.

- Přesně jde o zatáčku u obůrky směrem a Lázně sv. Markéty, kam navazuje Zážitková stezka víly Majolenky a lidé tam najdou další aktivity.

- Možným řešením by mohl být i podchod.

Jakub Nepustil hned na místě představil námět na řešení. Mohl by vzniknout podchod, kterým by lidé bezpečně přešli pod frekventovanou silnicí a došlo by zároveň propojení s cyklostezkou. Připomněl i to, že takové křížení může vyjít na obrovské peníze a spekuloval o šanci získat finance ze státního fondu dopravní infrastruktury.

To, že je místo frekventované, uznává také Martin Malý (Nezávislí), starosta Prachatic, nápad Jakuba Nepustila se ale líbil zastupitelům napříč politickým spektrem. Jeho návrh patnácti hlasy odsouhlasili, a tak rada musí zajistit další kroky ke zpracování studie. Teprve potom se budou hledat finance na samotnou realizaci.