S ohledem na aktuální vládní opatření bude od soboty návštěvníkům opět zpřístupněna zahrada státního zámku Kratochvíle. I v zahradách zámku se ovšem návštěvníci musejí přizpůsobit platným opatřením. A tak bude omezen počet návštěvníků v areálu. Ti mají povinnost mít respirátor a musejí dodržet rozestup dva metry. "V dubnu bude zámecká zahrada přístupná pouze o víkendech. Vždy od 9 hodin. Vstupenky je možné zakoupit na pokladně, poslední v 15.30 hodin. Jednotné vstupné činí 30 korun. V květnu bude otevřeno po celý týden kromě pondělí," řekla Markéta Slabová.

Návštěvníci mohou také zamířit do zámeckých parků dalších oblíbených jihočeských památek. Zahrada zámku Český Krumlov je přístupná od pondělí do neděle v době od 8 do 17 hodin. Dolní zahrada zámku Hluboká je každý den otevřena mezi 8. až 20. hodinou. Park, který až do konce května budou zdobit obří kraslice, je přístupný bez omezení. Zámecký park v Třeboni vítá návštěvníky každý den od 7:00 do 19:00 hodin. Zámecké parky na Červené Lhotě a v Dačicích, stejně jako park v okolí Schwarzenberské hrobky v Domaníně jsou přístupné bez omezení. Volně průchozí je i část areálu hradu Zvíkov.