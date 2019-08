Prachatice – Christa Krejsová, seniorka, miluje zahradu. Svůj UM ukázala přímo na zahradě a také při vernisáži výstavy fotografií ze zahrady v Bušanovicích. Zájemce dovezl Taxík Maxík až na místo. Akce byla zorganizována SeniorPointem a městem Prachatice.

Christa Krejsová navštěvuje mnoho seniorských aktivit v Prachaticích a také vernisáží, a to jak obrazů, fotografií i Umu seniorů. A když se dozvěděla o možnosti nabídnout to, co má ráda a umí, přihlásila se. Všechny rostliny, květiny, stromy i keře byly zdokumentovány a bylo jich přes stovku. Z nejzajímavějších byla vytvořena výstava fotografií, kde je vidět každodenní péče seniorky Christy Krejsové z Bušanovic. Stará se nejen o květiny, ale i zeleninu a ovoce, které dál zpracovává a pak předává ve formě marmelád, šťáv nebo například kompotů dál.