Světlo na konci tunelu vidí majitelka prachatické restaurace Almara a hotelu Koruna Věra Roučková. Zahrádku měla restaurace připravenou už od nedělního večera, také deky na zahřátí hostů jsou v pohotovosti.

Zima ani dešťové přeháňky neodradili hosty prachatické Almary obědvat na zahrádce. | Foto: Deník/Jana Vandlíčková

"Počítám, že dnes přijde jen pár odvážilivců, je zima," hodnotí pondělní rozvolnění pravidel. Stejně jako v předchozích týdnech si totiž zákazníci restaurace objednávali jídlo s sebou do REkrabiček, tak jak se to za posledních několik měsíců naučili. "Plzeňské pivo máme naražené, ale zatím čepujeme jen ze sudů. Tanky jsme neobjednávali," upřesnila Věra Roučková s tím, že tanková Plzeň nebude do chvíle otevření vnitřních prostor restaurace. Na zahrádce restaurace je podle platných pravidel jen osmadvacet míst a s počasím, jaké v Prachaticích momentálně panuje, Věra Roučková nepředpokládá, že by se tank vypil.