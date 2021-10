„Některé pozemky jsou velmi, jiné zase méně vhodné pro zahrádkaření, ale určitě si všechny zaslouží posouzení,“ vysvětlil zastupitelům. Jeho slova doplnil místostarosta Jan Klimeš (ČSSD) tím, že vyjádření k návrhu už vydalo oddělení územního plánování a městský architekt. Ne se všemi lokalitami třeba městský architekt souhlasí.

Robert Zeman vytipoval šest různých míst. Jde o městské pozemky u kynologického cvičiště, soukromé pozemky u V. bytového okrsku, rozšíření stávající kolonie nad internátem SPgŠ, u bývalého sběrného dvora v Mlýnské ulici, za areálem ČEVAKu a rozšíření stávající zahrádkářské kolonie v Leptači.

Podle Jana Klimeše by ovšem město mělo v první řadě znát zájem od případných zájemců o takové pozemky. „Pokud se jen tak zeptáme, chcete zahrádky, určitě je lidé chtít budou,“ dodal. Jenže vědět předem by se podle místostarosty mělo i to, v jakém režimu zahrádky budou. „Jestli to bude tak, že nabídneme prostor a lidé si zahrádku sami oplotí, budou si tam stavět chatky nebo vrtat studny a další zázemí. Nebo to bude jen prostor, který oplotí město a také zainvestuje příjezdové komunikace. Všechno musíme mít vyřešené, což nemáme a tady a teď to ani nevyřešíme,“ glosoval Jan Klimeš, který zároveň položil řečnickou otázku, zda ve městě nevznikne spolek zahrádkářů, který by se o prostor staral.

Z vybraných lokalit, které Robert Zeman vybral, ale podle Jana Klimeše na základě diskuze s městským architektem Lubošem Zemenem připadají v úvahu jen tři. „Jde o lokality nad internátem SPgŠ, u bývalého sběrného dvora v Mlýnské ulici a rozšíření stávající zahrádkářské kolonie v Leptači,“ řekl prachatický místostarosta a jeho návrh také zastupitelé odsouhlasili. Upřesnil, že Luboš Zemen navrhuje, že by u lokality Leptač kromě rozšíření zahrádek byla vhodná náves, nebo jakékoliv komunitní místo, kde by se zahrádkáři mohli scházet. Jan Klimeš proto rovnou navrhl změnu usnesení zastupitelů tak, aby do procesu přípravy změny územního plánu za účelem využití pro zahrádkářskou činnost byly zahrnuty jím zmíněné tři lokality. K jeho názoru se připojil také zastupitel Jakub Nepustil (Živé Prachatice), ale ještě chtěl připravit studii, jak by nové zahrádky mohly vypadat či kolik by stálo zainvestování pozemků. Další diskuze proto bude ale následovat až po změně územního plánu.