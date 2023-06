Okolí vimperské nemocnice se mění na Zahradu korunní princezny Štěpánky. S financováním částečně pomůže také město Vimperk. Z rozpočtu města uvolnili zastupitelé 165 tisíc korun.

Letos v květnu začal spolek s opravou prostoru u vimperské nemocnice. Jde to skvěle. | Foto: Spolek pro vybudování zahrady korunní princezny Štěpánky

Zastupitelé nedávno rozhodli, že zaplatí altán do zahrady, který bude následně sloužit klientům nemocnice a obyvatelům domova seniorů v areálu. O pomoc s financováním požádali zástupci Spolku pro obnovu Zahrady korunní princezny Štěpánky vedení města. „Jde o devadesát pět tisíc korun. Altán členové spolku koupí na Slovensku,“ upřesnila vimperská starostka Jaroslava Martanová. Za dalších padesát tisíc korun nechá spolek zpracovat studii na řešení zeleně v celém prostoru. Kde budou cestičky, záhony, jaké květiny a keře či případně stromy budou následně osázeny. „Dvacet tisíc z rozpočtu města jsme uvolnili ještě dvacet tisíc na geodetické zaměření místa,“ uvedla starostka Jaroslava Martanová. Bez zaměření by totiž mohlo narazit na problém při samotné realizaci obnovy. Navíc by bylo obtížné zpracovat studii. „Studie zase může být důležitá při získání například dotačních peněz,“ doplnil místostarosta Zdeněk Kuncl.

Parta Vimperáků chce zahradu plnou fantazie a tajemství v areálu nemocnice

Spolek pro vybudování Zahrady korunní princezny Štěpánky ve Vimperku si dal za cíl opravit okolí nemocnice tak, aby tam vznikl prostor pro volnočasové aktivity, kulturní vyžití ale především pro setkávání s rodinnými příslušníky a občany města. Práce tam symbolicky začaly letos na Svátek. V současné chvíli je upravený buxusový labyrint v dolní části. Zmizely plechové přístřešky a bobkovišněmi je osázena a celkově upravena spodní část prostoru. První etapa bude pokračovat v prostorách naproti vchodům nemocnice, právě tam bude altán a upraveno vše kolem, včetně bezbariérových cest.

Zahradu spolek postupně vybuduje ve třech etapách. Odhadovaná cena je 800 až 1000 korun na metr čtvereční. Spolek má k dispozici na obnovu zhruba pět tisíc metrů čtverečních.

Jak pomoci s financováním?

Přispět je možné jakoukoliv částkou na transparentní účet 317555135/0300., nebo příspěvkem do zapečetěných kasiček, které jsou za tímto účelem rozmístěny ve Vimperku v Květinářství Anička,Trafice Camélie, Informačním středisku, Hotelu Terasa a v Hračkářství u Krtečka.