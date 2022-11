Aby čekání na sněhovou nadílku nebylo tak dlouhé připravili si na Zadově tento víkend Svatomartinské vítání zimy. „To se koná mezi jedenáctou dopoledne a pátou odpoledne a kromě různých her a soutěží pro děti, je připravena také svatomartinská husa a grilování u baru na terase,“ upřesnil správce zadovského areálu.

Děti i dospělí v KreBul tvořili a učili se jeden od druhého

Chybět nebude minijarmark s nabídkou dekorací či lyžařských doplňků. Každý, kdo dorazí zároveň zjistí více informací o nové lyžařské sezoně. Novinkou letošní sezony je i to, že areál Zadov nabídne celosezonní víkendové kurzy na sjezdovky, snowboard i běžky pro děti od čtyř do patnácti let věku. „Kurzy zahrnují osm lekcí a závody,“ doplnil Petr Vondraš a dodal, že do 15. listopadu je možné kurz zakoupit za akční cenu.

V letošní nabídce je také kondiční minikurzy o třech lekcích na večerním lyžování. A ten, kdo by měl problém s lyžařskou výbavou, i pro něj má LA Zadov řešení. Nabízí totiž celosezonní půjčení výzbroje a výstroje.