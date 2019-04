Poslední lyžařský víkend 6. a 7. dubna čeká na milovníky sjezdovek na zadovské Kobyle. Podle informací Petra Vondraše, vedoucího provozu Lyžařského areálu Zadov, leží na svahu přibližně třicet centimetrů sněhu. „Předpověď hlásí na víkend polojasno a teplotu lehce nad nulou, podmínky stále ideální a k tomu v sobotu 6. dubna mimosezonní ceny za skipasy,“ upřesnil Petr Vondraš. Navíc, kdo přijede v sobotu lyžovat, dostane při koupi celodenní a čtyřhodinové permanentky dárek.

Loučení s lyžařskou sezonou se po 122 dnech lyžování uskuteční v neděli 7. dubna, kdy mohou podle slov Luďka Sásky, ředitele LA Zadov, lyžaři využít speciálních cen za lyžování. „Jedeme ale pouze do jedné hodiny odpoledne,“ upřesnil.

Od pondělí 8. dubna do konce května pak bude Lanová dráha Kobyla mimo provoz, aby mohli správci areálu lanovku připravit na letní sezonu. Rozhledna Můstky se veřejnosti otevře na víkendy a svátky 28. dubna, to tam ale musejí dojít pěšky. Lanová dráha i rozhledna budou otevřeny pro turisty denně od poloviny června až do začátku září.

- Poslední den sezony, v neděli 7. dubna, čeká na sjezdaře na Zadově odměna v podobě speciální ceny za jízdné.

- Dospělí a mládež mají permanentku za 50 korun, děti do 6 let lyžují zdarma.

- Poslední den sezony 2018/2019 se lyžuje pouze do 13 hodin.