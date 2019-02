Zadov /FOTOGALERIE/ - Od dnešního dne se mohou turisté rozhlédnout po Šumavě z nové rozhledny nad skokanským můstkem na Zadově.

Vlastníkem skokanského můstku, stejně jako celého Lyžařského areálu na Zadově je od roku 2012 Česká unie sportu (ČUS). Její předseda Miroslav Jansta, spolu s jihočeským hejtmanem Jiřím Zimolou, bývalým reprezentantem ve skocích na lyžích a současným poslancem Pavlem Plocem, starostou obce Stachy Bořivojem Klímou a ředitelem LA Zadov slavnostně ve čtvrtek otevřeli pro veřejnost vyhlídkovou věž. ta vzniklla za devět měsíců rekonstrukcí bývalého skokanského můstku.

Rozhledna Zadov:Vyhlídková plošina můstku se nachází ve výšce 32 metrů nad zemí. Na její vrchol vystoupáte po 158 schodech. Pata věže leží v nadmořské výšce 1077 metrů. Celkové náklady na rekonstrukci můstku jsou pět milionů korun a doba rekonstrukce byla devět měsíců.

"Díky tomu, že tu máme dobrého ředitele a navíc i velmi dobrou spolupráci s jihočeským hejtmanem Jiřím Zimolou, podařilo se nám za pomoci ROPu a našich vlastních prostředků za pět milionů korun zrekonstruovat tento chátrající skokanský můstek a udělat z něho rozhlednu. Současně s ní jsme vybudovali také dětské hřiště a horolezeckou stěnu. Rádi bychom, aby to současně byla nejen rozhledna, ale dál i skokanský můstek. Bohužel tak, jak zanikají vrcholová střediska a oddíly, které by zde mohly být, chybějí prostředky. Tato vláda se zavázala, že udělá radikální změny ve sportu, takže doufáme, že vznikne nová koncepce a především se do ní investují peníze a nebudou to miliony, ale miliardy korun. Ty totiž citelně chybí jak na jeho provozování, tak rozvoj. Jsem přesvědčen, že tato akce je pomoc rozvoji cestovnímu ruchu nejen tohoto, ale celého jihočeského regionu," uvedl Miroslav Jansta.

"Bylo to hodně papírování, hodně příprav. Na začátku bylo rozhodnutí, že na Zadově se zřejmě už skákat nebude, protože skoky na lyžích jsou jednak finančně nákladný sport a také chybí sportovní základna. Bohužel nejbližší skokanský oddíl je v Lomnici nad Popelkou. Sice je tu řada pamětníků, kteří dodnes vzpomínají, jak se na Zadově skákalo, ale to je všechno. Na vlastní provedení rekonstrukce jsme měli necelých devět měsíců. Byl to trochu kvapík, do kterého přišla letos výborná zima, určitě jsme se tedy nenudili. Výsledkem je dílo, za které se rozhodně nemusíme stydět," poznamenal Luděk Sáska.

Tip na výlet:Vstupné na vyhlídkovou věž činí 50 korun pro dospělého, děti od 6 do 15 let zaplatí 30 korun, děti do šesti let mají vstup zdarma. V provozu bude také čtyřsedačková lanová dráha Zadov – Kobyla. Jízdné ve směru nahoru pro dospělého činí 70 Kč, dolů 40 Kč, obousměrné jízdné je za 90 Kč. Pro děti od 6 do 15 let je jízdné 40, 20 a 50 korun, děti do šesti let se svezou zdarma. Pokud si budete chtít spojit jízdu na lanovce s návštěvou vyhlídkové věže, pak to bude dospělého stát 110, 80 nebo 130 korun, děti od 6 do 15 let 60, 40 a 70 korun. Vyhlídková věž bude v provozu denně od 10 do 18 hodin po dobu letních prázdnin, provoz v září a říjnu bude upřesněn na www.lazadov.cz.

Držitelem rekordu skokanského můstku pravděpodobně navždy zůstane zapsán Pavel Ploc. ten se na Zadov a skokanský můstek vrátil po třiceti letech. "I když je to dnes více než třicet let, na den, kdy jsem tady na můstku na Zadově skočil rekord, si dobře pamatuji. Neskutečně to letí, pro mne je to trochu nostalgie, protože jsem sem zavítal po těch třiceti letech a moc se těším na setkání s lidmi, se kterými jsem se tehdy potkával. Nicméně mne mrzí, že ze skokanského můstku bude už jen rozhledna, nicméně jsem rád, že se ho podařilo zachránit alespoň v té nové podobě," podotkl Pavel Ploc.