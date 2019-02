Prachaticko – Období velkoplošných oprav povrchů vozovek v regionu začíná. Řidiči si ale mohou zatím oddechnout, protože silničáři nechtějí při nezbytných opravách příliš zasahovat do silničního provozu.

Silničáři v regionu začali s opravami silnic. | Foto: Deník/Miroslav Fuchs

Opravované úseky by proto měly být uzavřeny jen v nevyhnutelných případech. Tam, kde to bude jen trochu možné, se budou střídavě opravovat jízdní pruhy tak, aby byl vždy uzavřen jen jeden. Řidiči se tak musejí vyzbrojit trpělivostí při čekání na zelenou semaforu, kilometry navíc ale najíždět nebudou.

Informoval o tom vedoucí technicko – správního úseku prachatického závodu Správy a údržby silnic Jihočeského kraje Martin Grožaj. Podle něho si silničáři úseky, které si velkoplošné opravy vyžádají, vybrali již před delší dobou, nebo se na nich podepsala letošní mrazivá zima. „Vybraná místa byla zásadně poškozena, v takových případech by lepení ničemu nepomohlo. Proto musí být povrch vyměněn," vysvětlil Martin Grožaj s tím, že práce začnou v nejbližších dnech hned na několika místech v regionu.

Nikdy by prý ale neměly na vybraném úseku trvat déle než týden. „A už ten týden je horní hranice. Nechceme řidiče příliš omezovat, na druhou stranu ale chceme tyto práce stihnout před začátkem hlavní motoristické sezony," upozornil vedoucí technicko – správního úseku.

Jediné místo, které bude muset být uzavřeno docela, se nachází v Husinci směrem na Vlachovo Březí. Silničáři budou pracovat v úseku, kde se vozovka zužuje a v blízkosti husineckého hřbitova. Objížďky by potom podle Grožaje měly vést po trase z Husince na Vimperk a přes Chlumany. A ani tato oprava by neměla trvat déle než týden.

Silničáři v současné době přesunují svou techniku i na další místa. Jedno z nich se nachází například na „Rozvodí", kde je poškozena vozovka směrem z Blažejovic na Volary. „Tady už budeme opravovat za provozu a průjezd úsekem bude sice částečně omezen, nebude se ale muset nikudy objíždět," konstatoval Martin Grožaj. Apeloval přitom na řidiče, aby se vyzbrojili trpělivostí a měli pro silničáře pochopení. „Tyhle opravy se totiž skutečně jindy provádět nedají, správné klimatické podmínky se nedají naplánovat na zimu," podotkl Martin Grožaj.

Za podobných podmínek chtějí silničáři opravit také silnici vedoucí Libínským Sedlem nebo dvě stě metrů dlouhý úsek na vozovce z Vlachova Březí přes Dolní Nakvasovice na Čkyni. I tam se prý bude silnice opravovat po jízdních pruzích a při opravách tak budou dopravu řídit světla semaforů.

Husineckých se bude týkat ještě další z plánovaných oprav, která začne u domku hrázného u Husinecké přehrady a bude pokračovat směrem do Husince.

Poslední z rozsáhlých oprav potom bude rekonstrukce jednoho jízdního pruhu ve stoupání od Netolic směrem na České Budějovice. Tento úsek je specifický tím, že by měl být v letošním roce opraven celý, od Netolic až po Němčice. Zmíněný úsek vozovky, který má podle informací správy a údržby silnic délku sto padesát metrů, ale bude opraven zvlášť. Není to ale proto, že by kraj plánovanou rekonstrukci netolicko -němčického úseku vozovky druhé třídy č. 145 znovu zrušil jako v loňském roce. Úsek by měl být prý opravdu celý opraven. Ovšem bez již zmíněných sto padesáti metrů. Vlastníkem těchto pozemků totiž není kraj, takže by se na jeho opravu nevztahovala dotace z Evropské unie. Proto pruh vozovky opraví prachatický závod správy a údržby silnic v předstihu. O tom informoval ředitel závodu Jiří Růžička.

„Někomu by se to samozřejmě mohlo zdát divné, tomu rozumím. Ale opravdu se jedná jen o majetkové nesrovnalosti, nic jiného," uvedl Jiří Růžička. Zároveň připomenul, že termín opravy úseku mezi Netolicemi a Němčicemi zatím neznají ani sami silničáři. „Mělo by to být hotovo v letošním roce. Ale jestli to začne v červenci, nebo v září, to v současné chvíli nevím ani já sám," doplnil ředitel prachatického závodu Správy a údržby silnic Jihočeského kraje Jiří Růžička.

Zatímco v loňském roce se tedy oprava tohoto úseku důležitého tahu na České Budějovice nakonec nekonala, v letošním roce by snad opravdu mohla vyjít. „Samozřejmě to vítám, i když to s sebou přinese jistě omezení v dopravě. To ale bude jen na čas, potom by nám to všem mohlo ulehčit život. Jezdím tudy každý den a můžu potvrdit, že pořádnou opravu si tahle silnice určitě zaslouží," komentoval možnost letošní opravy úseku jeden z oslovených řidičů.

Opravy, uzavírky

- celkovou uzavírku na dobu nejdéle jednoho týdne si vyžádá oprava komunikace z Husince ve směru na Vlachovo Březí. Objížďka povede po silnici z Husince směrem na Vimperk a dále přes Chlumany

- ostatní opravy by chtěli silničáři provádět pouze při částečném omezení provozu, na některých místech budou dopravu řídit semafory

- mezi tyto úseky patří například silnice Z Prachatic na Volary u „Rozvodí", silnice na Libínském Sedle, část vozovky od hrázného domku u Husinecké nádrže směrem na Husinec nebo silnice v Dolních Nakvasovicích

- V letošním roce by se měl opravy dočkat také úsek tahu na České Budějovice mezi Netolicemi a Němčicemi, nejprve ale bude opravena jen jedna jeho část v délce sto padesáti metrů, další práce začnou až později