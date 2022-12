V úterý 6. prosince se v Bruselu v Evropském parlamentu delegace nejmladších hudebníků ze základních uměleckých škol představila podruhé u příležitosti závěrečné konference Evropského roku mládeže. Letošní rok byl vyhlášen Evropským rokem mládeže, aby zdůraznil její význam a dal prostor mladým lidem v Evropě. „S radostí jsme přijali pozvání paní poslankyně Michaely Šojdrové (KDU-ČSL), aby vybrané soubory a sólisté ze základních uměleckých škol vystoupili na této konferenci a současně si nesmírně vážíme mimořádné příležitosti prezentovat kvalitu a příklady té nejlepší praxe unikátního systému českého základního uměleckého školství v Evropském parlamentu. Věříme, že tato příležitost se promítne i do dalšího rozvoje a posílení respektu k tomuto nenahraditelnému vzdělávacímu systému u nás,“ říká ředitelka celostátního festivalu ZUŠ Open, která sama mj. vyučuje na pražské ZUŠ.

„Umělecké vzdělávání dětí má v naší zemi dlouholetou tradici a věřím i velkou budoucnost. Jedná se o propracovaný systém, který je postavený na široké nabídce uměleckých oborů, na vysoké odborné kvalitě učitelů a na dostupnosti pro všechny děti. Mnozí se obávali poklesu zájmu, či dostupnosti po roce 1990, ale myslím, že opak se stal pravdou. Do zřizování se zapojily obce a města, která se snaží školy maximálně podpořit. A tak se daří rozvíjet tradici i s novými programy jako je festival ZUŠ Open či Akademie MenART, které posilují motivaci škol k rozvoji talentů. Je to propracovaný systém vzdělávání, který nemá ve světě obdoby a my se musíme o něj starat jako o rodinné stříbro. Mám proto upřímnou radost, že pod hlavičkou ZUŠ Open se v Bruselu tento unikátní vzdělávací systém bude prezentovat, a to včetně dvou hudebních vystoupení. Jde o příspěvek k českému předsednictví v EU, kterým chceme ukázat to, co Evropě můžeme nabídnout jako příklad dobré praxe a tu nejlepší investici, tedy do vzdělávání našich dětí,“ doplnila europoslankyně Michaela Šojdrová.

O týden později, 13. prosince, se uskuteční se v bruselském Palais des beaux-arts de Bruxelles (BOZAR) uskuteční koncert u příležitosti zakončení českého předsednictví Rady EU. V rámci multižánrového večera s názvem Passing the Batton to the Next Generation vystoupí přední čeští hudebníci a zároveň mentoři Stipendijní Akademie MenART Beata Hlavenková, Radek Baborák a Marcel Bárta, kteří na pódium přizvou i zástupce nejmladší generace hudebníků, s nimiž pracovali v rámci Akademie MenART, která je partnerskou organizací festivalu ZUŠ Open. V Bruselu tak dojde k symbolickému předání štafety nemladší generaci hudebníků.

Silvie Marková