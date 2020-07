Ústřičníka odchytávali podle vedoucího makovské stanice Libora Šejna v Radomyšli na Strakonicku. "Několik dnů se pohyboval bez letu po městě a byl značně vyhublý. Po zveřejnění informace na sociální síti se ozval pán z Polska, že je to "jejich" ústřičník, kterého spolu s dalšími odchovali v inkubátoru. Vejce odebrali kvůli hrozící povodni a odchovu ptáky vypustili do volné přírody," upřesnil s tím, že se tak stalo v sobotu 11. července. Ústřičník totiž přiletěl i s viditelným červeným kroužkem na noze, kde má označení L2, a tak nebylo těžké zjistit jeho původ.

Polská organizace Fundacja Ptasie Horyzonty informovala, že celkem 30 kusů vajec bylo zachráněno před hrozícími záplavami a zničením snůšky na řece Viszle 30. Ústříčníky pak vypiplali v inkubátoru. Mláďata nejen naučili sbírat červy a různé breberky, ale postupně je vypouštěli do volné přírody. Tento makovský zatoulanec byl vypuštěn od obce Kaliszany - Kolonia minulou sobotu, z toho důvodu prý také nemá strach z lidí.

Ústřičníci jsou tažní, a proto se výjimečně objeví také ve vnitrozemí, tedy i v ČR, stejně jako tento konkrétní jedinec. Polské ornitology samozřejmě osud jejich „L-dvojky“ zajímá a do Makova poslali další instrukce. „Dle přání ho máme vypustit v místě s větším množstvím ústřičníků, což asi bude problém… Nebo snad víte někdo kam?“, uvádí trochu pobaveně Libor Šejna s tím, že na ústřičníky u nás jen tak člověk nenarazí. "Potkáte-li proto ústřičníka, bez otálení to nahlašte do Makova," směje se.

Video:

https://www.facebook.com/ptasie.horyzonty/videos/2675063362743064/UzpfSTE4MjExMDY4NTIyMzI1ODoyNjk2MTE0NzEwNDg5NDk3/