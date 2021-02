„Velký obdiv patří Martině Bartoškové a Miroslavu Novotnému, kteří o víkendu přivezli od Blatné do Záchranné stanice živočichů Makov dospělou samici jestřába lesního. Na dvoře jim ulovila slepici a pak se zamotala do ochranné sítě,“ říká vedoucí stanice Libor Šejna.

Ale případ nebyl tak jednoduchý. „Toho jestřába dostal ze sítě můj švagr Petr Bláha. My jsme samičku jen převezli do Makova při cestě zpátky do Českých Budějovic,“ uvedla věci na pravou místu Martina Bartošková.

Co se tedy stalo? „Chováme slepice a každý rok nám dravci některé vezmou. Tak jsme nainstalovali ochranné sítě,“ vysvětluje Petr Bláha. Jenže samička se při svém, útoku dostala pod síť a po ulovení jedné slepice nemohla už vzlétnout. „Hrozilo, že pobije i další slepice, tak jsme ji se synem vyprostili, dali do bedny a zbytek už víte. Jestřáb je krásný pták, přece ho nebudu kvůli slepici zabíjet,“ dodává Petr Bláha. Libor Šejna ale vidí situaci poněkud jinak. „Ne všichni chovatelé slepic by dravce chtěli zachránit.“

Podle něj bude samička v pořádku. Po drobné úpravě opeření a okroužkování se vrátila do přírody.

Jestřáb lesní



- Je největší druh rodu Accipiter. Samice dosahuje přibližně velikosti káně (délka těla 58 až 64 cm, rozpětí křídel 108 až 120 cm).



- V ČR hnízdí na celém území, spíše v lesnaté kulturní krajině, v nesouvislých lesích v podhůřích a v lužních lesích než uvnitř hlubokých lesů v horách. Nejvýše vystupuje v Jeseníkách do 1200 až 1300 m n. m. a na Šumavě do 1150 m.



- Jestřáb lesní myslivci byl a některými stále je považován za škodnou zvěř a byl proto po staletí intenzivně pronásledován a odchytáván do zvláštních pastí, tzv. jestřábích košů. Negativní vliv na populace drobné zvěře nebyl nikdy vědecky prokázán, určité škody může místy působit na domácí drůbeži, lze jim však předcházet preventivní ochranou drůbeže. Patří mezi druhy často používané v sokolnictví. V ČR je zvláště chráněn jako ohrožený druh.

