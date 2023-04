Konec jara a léto jsou tradičně ve znamení oprav a rekonstrukcí na silnicích. Nadšení z toho nejsou řidiči ani řemeslníci, kteří si jsou nuceni si vyslechnout peprná slova.

Železniční přejezd u Vimperka lze dnes projet pouze kyvadlově. | Foto: Správa železnic

Dlouhé omezení dopravy čeká na řidiče, kteří pojedou z Dubu u Prachatic do Javornice. Podle informací Martina Grožaje je nutné tam opravit most přes Černý potok. A opravy začnou už v úterý 2. května a provede je společnost z Jindřichohradecka. „Jsou tak rozsáhlé, že úplná uzavírka bude trvat až do konce letních prázdnin,“ upřesnil. Z Dubu do Javornice vede objízdná trasa z jedné strany přes Bavorov a z druhé pak přes Tvrzice a Čepřovice.

Motorkáři z Prachatic a okolí vyjedou na První jarní z Dolní brány

Uzavírky do konce června jsou také v okolí Borových Lad, kde Správa a údržba silnic zadala opravu silnice z Horní Vltavice do Borových Lad, celý průtah obcí a také část silnice z Borových Lad na Svinnou Ladu. Průjezd opravovanými úseky je tam podle každodenní situace aktualizován. Platí ale, že příjezdové trasy do šumavské obce jsou vždy zachovány.

Opravovanému úseku se pak musejí vyhnout řidiči směřující ze Stachů do Kašperských Hor. Opravuje se totiž opěrná zeď v křižovatce v Šebestově a objížďka vede přes Úbislav. Tahle komplikace v dopravě skončí v polovině června.