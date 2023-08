Ředitelství silnic a dálnic v pondělí zahájilo plánovanou uzavírku na hlavním tahu Třeboň - Jindřichův Hradec. Opravuje více než tři kilometry dlouhý úsek mezi obcemi Lásenice a Horní Žďár. Navzdory deštivému počasí začaly práce v termínu. Někteří z řidičů ale ve snaze ušetřit čas nerespektovali zákaz vjezdu a riskovali kromě pokuty i poškození auta.

Někteří řidiči vjížděli do zákazu | Video: Urbanová Jana

Těžké stroje už od pondělního rána frézovaly povrch silnice na průtahu obcí Horní Žďár. Na provoz v místě dohlíželi i policisté, kteří během dopoledne rozdali neukázněným řidičům sedm pokut. Někteří šoféři vjížděli do vyfrézované části silnice, kde následně uvízli a museli couvat desítky metrů zpět. „Jak prší, tak jsem měl pomalý chod stěračů a najednou to huplo. Říkám si, co to je, asi nějaká díra, tak jsem pokračoval. Myslel jsem si, že o kousek dál vyjedu ven a pak se objevilo policejní auto. Ale za blbost se platí,“ kál se řidič Pavel od Deštné. Se svým autem naštěstí vyvázl jen se zničeným krytem kola. Další z řidičů už ale takové štěstí neměl a poškodil si pneumatiku. „Vjel do vyfrézované části, kde si prořízl kolo a pomáhali jsme mu ho měnit za rezervu,“ popsal Deníku jeden z pracovníků stavby.

Ředitelství silnic a dálnic varuje řidiče, aby do uzavírky zbytečně nenajížděli. Hloubka vyfrézovaného povrchu je totiž téměř 20 centimetrů. „V souvislosti s dnes zahájenou opravou silnice I/34 v úseku mezi Lásenicí a Horním Žďárem žádáme řidiče, aby dbali provizorního dopravního značení a využívali značených objízdných tras. Opravovaným úsekem není možné bezpečně projet a hlavní tah na Jindřichův Hradec je z důvodu provádění stavebních prací na vozovce uzavřen,“ apeloval za Ředitelství silnic a dálnic v Českých Budějovicích Adam Koloušek.

Přestože řidiči si na novou uzavírku zatím jen těžko zvykají, obyvatelé dotčených obcí opravu poškozené silnice vítají. „Silnice byla v žalostném stavu a každé tři měsíce se to tu záplatovalo. Když jsem seděl u počítače a projel kamion, cítil jsem, jak se mi třese dům, takže jsem rád, že se to konečně opraví. Na druhou stranu asi přijdu o nějaké tržby, protože zákazníci se sem jen tak nedostanou, když to je uzavřené z obou stran,“ řekl Jan Vlnas, majitel firmy JH MOTO, která sídlí přímo u hlavního tahu. Rozsáhlejší opravu silnice dokonce v minulosti sám neúspěšně urgoval.

Práce na opravovaném úseku silnice jsou rozdělené na dvě etapy. První z nich začala v pondělí a potrvá do 3. září. „Silnice se uzavřela od místa asi 200 metrů za odbočkou na Dolní Žďár a Malíkov nad Nežárkou až na konec obce Horní Žďár. Druhou etapu zahájí stavební firma 4. září a její konec je naplánovaný na 31. října. Silnice bude uzavřena od výjezdu z Lásenice až k odbočce na Dolní Žďár a Malíkov nad Nežárkou,“ vyjmenoval Adam Koloušek. Uzavírka tak potrvá téměř tři měsíce.

Objížďka pro vozidla do 7,5 tuny včetně autobusů vede z Lásenice po silnici II/149 na obec Číměř, dále po silnici II/128, která prochází Horní Pěnou směrem na Jiráskovo předměstí v Jindřichově Hradci. Délka objízdné trasy je téměř 20 kilometrů a řidiči tak budou muset počítat s dostatečnou časovou rezervou. Objízdná trasa pro auta nad 7,5 tuny pak vede z Třeboně po silnici I/24 na dálnici D3 a Veselí nad Lužnicí a následně po silnici I/23 přes Kardašovu Řečici na Jindřichův Hradec.

Rekonstrukci části silnice mezi Třeboní a Jindřichovým Hradcem provádí společnost Metrostav. Cena zakázky je téměř 50 milionů korun bez DPH.