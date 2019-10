Podle Josefa Malechy z Rybářství Třeboň minulý rok navštívilo výlov a doprovodný program na hrázi a v okolí 55 tisíc lidí. I letos je pro zájemce připravena ve dnech 11. až 13. října řada atrakcí.

PARKOVÁNÍ

V pohotovosti jsou kvůli výlovu nejen rybáři, ale i policisté. Podle policejní mluvčí Hany Millerové byly povolány posily z okolí včetně hlídek dopravních policistů z Jindřichova Hradce.

„Komunikace budou dočasně zjednosměrněné,“ upozorňuje Hana Millerová s tím, že příjezd k rybníku bude ve směru od Třeboně, kde za železničním přejezdem řidiči odbočí vpravo na obec Lužnice. Místo vjezdu k výlovu Rožmberka bude označeno velkým poutačem. „Výjezd je situován na hlavní tah a obec Přeseka,“ dodala Hana Millerová a zdůraznila, že bezplatné parkoviště najdou řidiči přímo u rybníku a neoprávněné parkování jinde bude kvůli bezpečnosti provozu nekompromisně postihováno.

NOVÁ KONKURENCE

Pro jihočeské rybáře nyní začíná hlavní sezóna. Novinkou je vyčkávání na výlovy v sousedním Polsku. Jak řekl Deníku za Rybářství Hluboká CZ Vladimír Kaiser mladší tamní obchodníci zatím s objednávkami trochu vyčkávají. U severních sousedů může totiž být vyšší tuzemská produkce, než v minulých letech. Ukáží to ale až příští týdny. „Ještě nezačali pořádně lovit,“ vysvětlil Vladimír Kaiser mladší. Doplnil, že Polsko je katolickou zemí, a protože kapr je postní pokrm, je u severních sousedů významné odbytiště českých rybářů. Bez ohledu na to, že je Polsko i přímořským státem.

Situaci sledují i třeboňští muži Petrova cechu. „Zatím jsou to všechno jenom odhady. Stále se čeká na výlovy, které tam začnou v polovině října. Teprve pak se tyto odhady potvrdí nebo nikoliv. Čekáme, jak se to vyvine, protože s tím pak budou souviset veškeré exporty i cena ryb do Polska,“ zmínil předseda představenstva společnosti Fish Market Rudolf Provázek. Tato společnost je výhradním prodejcem živých ryb a výrobků z ryb holdingu Rybářství Třeboň.

Podobnou atrakcí, jako bude o nadcházejících dnech výlov Rožmberku, který je s rozlohou 647 hektarů největší v České republice budou Rybářské slavnosti, jež se chystají na hrázi Bezdrevu 28. října.