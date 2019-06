Podle provozovatelky Blanky Zelinkové je rosečský labyrint největším takovým na jihu Čech. „Uvnitř něj se skrývá šestnáct otázek připravených ke zodpovězení,“ dodala.

Kudy do kukuřice Areál „Léto v kukuřici“ se nachází v Roseči zhruba devět kilometrů od Jindřichova Hradce. Cesta do něj vede z Hradce nebo z Kardašovy Řečice přes obce Děbolín, Matná a Ratiboř.

Pokud se vám ale do kukuřičných řádek nechce, případně pokud je zdoláte rychle, můžete využít mnoho dalších zábavných aktivit, jež areál skýtá. „Mezi celodenními aktivitami nejen pro děti nabízíme velký hrad ze slámových balíků, velkoplošné trampolíny, plážový volejbal, fotbal nebo plavání v sedmimetrovém bazénu, který má vlastní písečnou pláž,“ zve Blanka Zelinková. Možné je i dát si turnaj ve stolním tenisu nebo si vypůjčit tříkolky.

Usměvavý personál z okna maringotky nabídne i dobré občerstvení – například domácí koláče či limonády a koktejly bez použití zbytečných plastů. Specialitou jsou nápoje s příchutí levandule a bezu. Nedaleko areálu se pak nachází hostinec U Jitky s výtečnou domácí kuchyní.

Za vstup do areálu, který bude mít od soboty otevřeno denně od 10 do 18 hodin, zaplatí jedna osoba sto korun. Rodinné vstupné pro čtyři lidi je 320 korun, děti do dvou let mají vstup zdarma. Ve skupině devíti a více lidí je cena na osobu 60 korun.