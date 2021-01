Následky nejsou jen krátkodobé, někdy se zvířata i lidé zraní, popálí či si odnáší nemilé vzpomínky a pochroumanou psychiku na celý život. Jak informovala Kateřina Zikmundová ze spolku Za práva zvířat, v době silvestrovských oslav je opravdu vysoký počet zaběhlých psů. Naopak u koček tuto tendenci téměř nepozoruje. „Co se týče hospodářských zvířat, tam dochází především ke zranění od petard a ohňostrojů, které dopadnou na pastviny, nebo ke splašení. Máme na kontě například několik zachráněných koz a ovcí a téměř každý rok dojde ke zranění nebo šoku u zvířete, které následně několik dní nežere nebo jen leží,“ přiblížila možné další důsledky.

ZPŮSOBÍ NEHODY A ZEMŘOU

Statistiku jako takovou si nezisková organizace nevede, ale má možnost sledovat počty na stránkách Psí Detektiv. „Řekla bych, že se počty zaběhnutých zvířat v závěru roku opravdu rok od roku zvyšují. Největší skupinu tvoří samozřejmě psi. Bohužel často následkem dezorientace a šoku dochází také k úmrtí zvířete po srážce s automobilem, vlakem či dalšími prostředky,“ popsala Kateřina Zikmundová i fatální konce těchto zvířat.

Psi dokáží cestovat opravdu daleko. „Měli jsme pejska, co utekl jedné rodině na silvestra a našel se až koncem ledna ve vsi vzdálené 150 kilometrů," uvedl. Je mnoho dobrých konců právě díky již zmíněným stránkám, které jsou činné i na sociálních sítích a inzerují ztracená zvířata. Lidé se snaží sdílením s hledáním pomáhat.

PORADÍ VETERINÁŘ

Všem majitelům zvířa majících strach z ran, které sebou oslavy silvestru přináší, doporučuje návštěvu veterináře. „Je možné totiž zakoupit nějaký produkt ke zklidnění. Prosím pozor, rozhodně ne žádná sedativa jako je sedalin, která zvíře paralyzuje. V tomto stavu totiž pejsci prožívají stejný strach, jen se nemohou hýbat,“ upozornila.

Výhodou spolku Za práva zvířat je dle jejích slov, že zvířata v péči organizace jsou umístěna do takzvané domácí péče. „Jsou tedy většinou přímo se svým pečovatelem doma a pod dohledem, mluvíme o psech a kočkách,“ dodala. V současnosti se členové spolku v tzv. domácích depozitech starají o 12 koček, 10 psů a několik hospodářských zvířat. „V posledních letech jsme se zaměřili na zvířata hendikepovaná. Máme projekt Hendikep není hendikep a za finance které dostaneme od dárců nakupujeme invalidní vozíky, které pak zapůjčujeme zdarma,“ zmínila pro případné zájemce.

BEZPEČNÝ PROSTOR

Jak doplnil mluvčí celostátní neziskové organizace Obraz Obránci zvířat, Ivo Krajc, kvůli hlasitým silvestrovským radovánkám prožívají zvířata obrovský stres a strach. „Důsledkem pak bývá, že se zaběhnou, zraní nebo dokonce zemřou. Nejvíc jim pomůžete tím, že nebudete pyrotechniku vůbec odpalovat a pokusíte se je silvestrovského bláznění ušetřit. Pokud to není možné, nenechávejte je venku a snažte se jim vytvořit doma bezpečný prostor,“ vybízí majitele. Ochránci zvířat všechny své doporučení dle jeho slov shrnuli také na webové stránky bezrachejtli.cz.

Doporučení

Nenechávajte zvíře venku - Vytvořte bezpečný prostor, kde se bude cítit chráněné. Řada zvířat vyhledává kryté útočiště, proto je lepší jim je rovnou připravit, aby neuvízli v nevhodném prostoru. V době ohňostrojů nenechávejte zvíře venku.

Pozor na okna i ventilačky - Zabezpečte byt tak, aby zvíře nemohlo utéct.

Pusťte televizi nebo hudbu - Aby zvuky zvenčí tolik nevynikly, pusťte televizi nebo hudbu. Doporučuje se hlavně vážná hudba, která dokáže „pohltit“ zvuky rachejtlí.

Zatáhněte závěsy - Zatáhněte závěsy i žaluzie, záblesky nebudou tolik vidět.

Ukliďte nebezpečné předměty - Ukliďte všechny předměty, které by mohlo zvíře v panice rozbít anebo převrhnout, aby se nezranilo.

Od veterináře - Pokud Vaše zvíře v minulosti projevovalo extrémně špatnou snášenlivost silvestrovských oslav, zkonzultujte s veterinářem možnost medikace.

DOBRÁ PRAXE

Bohaté zkušenosti s odchytem psů mají také táborští strážníci. Jak uvedl mluvčí Městské policie Tábor a kynolog Pavel Šimek, každoročně v období kolem silvestra narůstá počet odchycených psů, které hlídky umisťují do útulku. „Odtud si je však v krátké době vyzvedne jejich majitel. Někdy ani k umístění nedojde, pejskaři jsou již zvyklí a při zaběhnutí svého psa nejprve volají k nám. My informaci od nich máme a při oznámení výskytu volně pobíhajícího psa odpovídajícího popisu můžeme majitele telefonicky nasměrovat, takže hlídka v mnoha případech ani nemusí na místo vyjíždět,“ popsal praxi. Často se také stává, že hlídka je s pejskem na cestě do útulku a vrací se zpět, protože se ozval majitel.

Pokud je pes řádně socializovaný, na ohňostroje, petardy ho lze dle jeho vyjádření zvyknout a potom už mu nevadí. „Služební psi jsou mimo to například zvyklí i na střelbu z velkorážních zbraní, výbuchy a dýmovnice a jsou schopni je při výcviku i ostrých zákrocích ignorovat,“ osvětlil Pavel Šimek. Psi však mají, jak je známo, citlivý sluch. „Mnohanásobně převyšuje schopnosti člověka, proto se i profesionální psovodi snaží na silvestra se svými svěřenci přímým ohniskům kanonád vyhnout, pokud je zrovna nepotřebují využít při výcviku mladého psa,“ vysvětlil.

OSVĚDČENÉ RADY

Je spousta psů, kteří v tomto směru nejsou socializovaní jaksepatří nebo se jedná o jedince se slabší nervovou soustavou a výbuch petardy jim přináší stres. „Někteří dokonce musí na silvestra užívat uklidňující prostředky. Jejich majitelům lze jedině doporučit, aby je chránili tím, že je ponechají doma v klidu a pokud je půjdou věnčit, tak zásadně na vodítku na postroji nebo důkladně nasazeném obojku,“ přidal několik rad.

Samozřejmě je též dobré poradit se s odborníkem a vhodnou výchovou psy na pyrotechniku postupně přivyknout. „Ze svých zkušeností vím, že spousta majitelů se dopouští jedné zásadní chyby. O handicapu svého psíka vědí a při náhlém výbuchu petardy, v obavě, že psík třeba zase uteče nebo se bude bát, jeho stres ještě nevědomky znásobí tím, že ho počnou chlácholit a utěšovat,“ připomněl nečastější chybu.

HLUK IGNOROVAT

Psi jsou totiž velice vnímaví k emocím svého pána. „Proto jakmile psíka po výbuchu začneme utěšovat, okamžitě pozná, že se něco děje, něco není v pořádku a podle toho se také začne chovat. Proto doporučuji zachovat klid a výbuch naprosto ignorovat,“ naznačil Pavel Šimek.

Je vhodné psíka zaměstnat, upoutat jeho pozornost jiným směrem hračkou, pamlskem. „Při počátečním výcviku mladého služebního psa jsem využíval čekanické střelnice. V době konání policejních střeleb jsem si s ním záměrně hrával v její blízkosti. Nejprve zpovzdálí, později již v těsném sousedství a nakonec i na střelnici samotné. I pes, který zpočátku na střelbu reagoval, po chvíli zjistil, že mu nic nehrozí a po půlhodince počal výstřely ignorovat,“ prozradil svůj trik.

Podle Pavla Šimka to není univerzální návod, každý pes je jiný a ke každému se musí přistupovat individuálně. „Je třeba znát, zda důvodem strachu je jen zmíněná špatná socializace anebo zlá zkušenost z minulosti – tedy výbuch petardy v jeho blízkosti. V druhém případě bude výcvik o mnoho složitější,“ uzavřel.

První den nového roku se záchytné stanice, útulky i depozita plní rychleji. Mají asi dvojnásobek práce než v běžný den. 1. ledna se pohřešující v celé ČR i desítky psů, v běžný den je to jen několik kusů. Hledání pána by v současnosti mělo dost usnadnit čipování psů, u koček toto zatím není povinné. Dražší ale spolehlivější variantou může být GPS obojek, který zajistí stoprocentní přehled o pohybu zvířete. Obojek je nenápadný a je propojen s aplikací na telefonu. V níž lze sledovat pohyb s přesností asi deseti metrů. Některá města silvestrovské radovánky omezují také vyhláškou, odpalování pyrotechniky je povoleno jen v určitých časech nebo na výjimky, nesmí se užívat v dosahu zoologických zahrad či útulků.