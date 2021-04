„Vloni se ale v porovnání s minulými roky zvýšila se spotřeba potravin, hygienických potřeb a zároveň tak vzrostlo množství vyprodukovaného komunálního odpadu o deset kilogramů na obyvatele a rok. S tím souvisí také zvýšení náklady na svoz, využití či odstranění odpadů,“ vysvětlila Marie Peřinková s tím, že navýšení souvisí s koronavirovým lockdownem.

Z údajů, které vedoucí odboru životního prostředí nedávno předložila zastupitelům, vyplývá, že prachatická radnice odpadový systém ve městě dotuje částkou přesahující sedm milionů korun.

V letošním roce se poplatek za svoz odpadu v Prachaticích měnit nebude. Podle Marie Peřinkové je to možné až od ledna roku příštího, tak jak to umožňuje nový zákon o odpadech. Pokud by ale při výpočtu brala v potaz náklady loňského roku, mohl by odpad každého Prachatičáka vyjít až na 1200 korun. „Pokud vyjdeme z průměrů příjmů a výdajů minulých tří let, kdy město dotovalo systém částkou cca 3,8 mil. korun, výše poplatku za obecní systém by mohla činit 850 korun,“ uvedla.

Zákon o odpadu dává obcím možnost výběru. Mohou zvolit poplatek za osobu či nemovitost (stejně jako nyní) nebo poplatek na popelnici, který je založen na skutečném množství vyprodukovaného odpadu. Novou vyhlášku pro město Prachatice odbor připravuje. O tom, jakou možnost město zvolí a jaká bude výše poplatku se teprve bude rozhodovat.