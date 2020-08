Epidemiologická situace v souvislosti s covid-19 v Prachaticích se podle šéfky jihočeských hygieniků Kvetostlavy Kotrbové v posledním týdnu uklidnila. Prachaticko bylo ve středu okresem s druhým nejnižším počtem aktivně nemocných s covid-19. Od středy je opatření hygieniků zrušené a používání roušek je doporučené na místech s vyšší koncentrací lidí, povinné jsou v nemocnicích a zařízeních sociální péče. Tam platí zákaz návštěv.

V prachatické nemocnici podle slov Františka Stráského s rušením zákazu návštěv vyčkávají. „Musíme ochránit pro vir nejnáchylnější – pacienty,“ zhodnotil. Ředitel prachatické nemocnice Michal Čarvaš upřesnil, že možném zrušení zákazu bude vedení nemocnice diskutovat možná v příštím týdnu. „Rozhodnutí padne po poradě s krajskými hygieniky asi příští týden,“ uvedl ředitel.

NÁVŠTĚVY POVOLUJÍ ŘEDITELÉ

Režim pro návštěvy upravuje současné opatření, které se týká omezení provozu zdravotnických zařízení lůžkové péče a zařízení sociálních služeb. „Týká se mimo jiné nošení ochranných prostředků úst a nosu, používání dezinfekce, měření teploty a zjišťování zdravotního stavu návštěv při vstupu do zařízení, samotného režimu návštěv, například doporučení, aby byly pokud možno realizovány mimo lůžkové části ve venkovních prostorách, a podobně,“ vysvětlila ředitelka Krajské hygienické stanice (KHS) Jihočeského kraje Kvetoslava Kotrbová.

Připomněla, že je v kompetenci každého zařízení, aby po vyhodnocení rizik přijalo i svá vlastní opatření, která mohou jít nad rámec výše citovaného dokumentu. Může jít například o úplný zákaz návštěv. „Zařízení je s místně příslušnou hygienickou stanicí mohou konzultovat, ale jejich přijetí je skutečně v jejich kompetenci a zřizovatelé je zveřejňují například na svých webových stránkách,“ dodala.

PRACHATICKO

Návštěvy v Domově seniorů Mistra Křišťana v Prachaticích budou možné od pondělí po vyplnění registrace. Zájemci si musejí podle informací Hany Vojtové, ředitelky domova seniorů, návštěvu předem rezervovat www. domovseniorupt.cz. Návštěvy v prachatickém domově seniorů jsou možné od pondělí do soboty v době od 13 do 15.15 hodin. Po celou dobu návštěvy nutné mít nasazenou ochranu dýchacích cest, tedy roušku či respirátor bez výdechového ventilu. "V nabídce termínů si každý vybere datum a čas návštěvy, kliknutím jej potvrdí a formulář vyplní. V případě, že termín či čas návštěvy dosáhl maximální kapacity, vybere si z nabídky jiný termín," popsala způsob registrace Ivana Bílková, vedoucí sociální pracovnice Domova seniorů Mistra Křišťana. Doporučená doba návštěvy je 40 minut a jedné návštěvy se mohou zúčastnit dvě osoby. Na recepci musí každý návštěvník absolvovat měření teploty. "Na návštěvu by nesmí lidé se zdravotními obtížemi, např. rýmou, kašlem. Zvážit návštěvu by měli ti, kdo se vrací z dovolené nebo z cesty ze zemí s vyšším nebo vysokým výskytem covid-19," doplnila Ivana Bílková.

Rozhodně do konce tohoto týdne zůstane podle Jiřího Víta, ředitele Domova seniorů Pohoda v Netolicích, zákaz návštěv platný. „Rozhodneme se po poradě s Krajskou hygienickou stanicí. V tuto chvíli zrušení návštěv nepřichází v úvahu,“ uvedl s tím, že nejdůležitější je klienty před případnou nákazou ochránit. Rodiny mohou svým blízkým pouze doručit balíčky. Ty ale musejí nechat na lavičkách před hlavním vchodem. Personál je pak jednotlivým klientům předá.

JINDŘICHOHRADECKO

Vedoucí Domova seniorů Třeboň Lenka Krakowitzerová sdělila, že stále platí celostátní nařízení, kterými se i jejich zařízení řídí. „Stěžejní jsou roušky a dezinfekce. Také často větráme, především ráno a večer,“ přiblížila. Na návštěvu stále mohou maximálně dvě osoby současně. Úplně zakázat návštěvy by nechtěla. „Už jsme toto období zažili a klientům to neudělalo dobře. Psychika hodně ovlivňuje zdravotní stav,“ podotkla. Seniora před návštěvou nachystají do suterénu. „Preferujeme návštěvy venku, odehrávají se většinou v prostorách třeboňských parků,“ shrnula Lenka Krakowitzerová.

„Skupinové terapie, kavárničky, společenské vyžití, to všechno lidem během nouzového stavu chybělo,“ dodala s tím, že úplná izolace na pokoji je nesmysl.

STRAKONICKO

Podle ředitelky blatenského domova pro seniory Hany Baušové se celé zařízení řídí celostátními nařízeními, byť je, jak říká, „nutné používat především zdravý rozum“. Návštěvy jsou v domově povolené na čtyři hodiny denně – dvě hodiny dopoledne a dvě hodiny odpoledne.

„Návštěvy, které jdou na pokoje, musí mít roušku a dodržovat rozestupy. I když je jasné, že obejmutí maminky nebo tatínka nelze zabránit,“ řekla Hana Baušová. Kromě toho mohou za jedním klientem přijít maximálně dva lidé najednou. Domov ale disponuje také venkovním ambitem, kde mohou návštěvy trávit s klienty čas až do 18 hodin. Bohužel, celá situace s sebou přináší nervozitu a porušování základních hygienických předpisů. Hana Baušová říká, že její kolegové téměř neustále řeší nošení roušek.

PÍSECKO

I Seniorcentrum SeneCura Písek se řídí aktuálně platným nařízením. Samozřejmostí jsou roušky, dezinfekce, dotazníky či měření teploty. „Zákaz návštěv u nás neplatí, nicméně návštěvy stále přijímáme v omezené míře, to znamená maximálně dva lidé na omezenou dobu a po předchozí domluvě,“ nastínila ředitelka zařízení Jaroslava Kučerová.

ČESKOBUDĚJOVICKO

V budějovickém Centru sociálních služeb Staroměstská jsou návštěvy povolené od 9 do 11 a od 14 do 17 hodin. Příchozím návštěvníkům je měřena teplota, musejí mít roušky, k dispozici mají dezinfekci a vyplňují dotazník. Jak uvedl ředitel Jiří Tetour, po ukončení návštěvní doby jsou například dezinfikovány kliky u dveří. „Lidé jsou při návštěvách blízkých zodpovědní,“ zdůraznil Jiří Tetour a doplnil, že zatím ani jeden návštěvník nepřišel s horečkou.