Novela zákona o dani z nemovitosti přinesla od začátku roku řadu novinek. Kromě zvýšení sazeb na téměř dvojnásobek navíc nově některým lidem vzniká povinnost platit daně za užívání pozemku nebo budovy, které jsou v majetku Státního pozemkového úřadu a Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových. Mnohé změny provede finanční správa sama, zhruba 100 tisícům poplatníků v rámci celé republiky ale nově vzniká povinnost podat do 31. ledna daňové přiznání.

Zásadní změny v dani z nemovitosti přinesl od ledna vládní konsolidační balíček. Došlo například k přesunu některých staveb do jiné sazby. Týká se to zejména garáží. Nově se bude zdanění řídit podle údajů v katastru nemovitostí. Pokud například majitel garáže evidované takto v katastru nemovitostí přiznává tuto stavbu jinak než garáž, typicky jako příslušenství k obytnému domu nebo jako ostatní zdanitelnou stavbu, protože tam neparkuje auto, ale používá ji například jako sklad zahradního nářadí nebo ovoce, vzniká mu nově povinnost podat v lednu daňové přiznání a v něm tuto stavbu přiznat se sazbou daně pro garáž.

Daň z nemovitosti se vypočítává z několika koeficientů, které násobí základní sazbu. Ta v případě budovy obytného typu, mezi které se řadí rodinný dům, bytový dům nebo obytná část zemědělské usedlosti, stoupla za metr čtvereční ze 2 korun na 3,50. Loňská daň v Prachaticích byla o např. u obytného domu 1190 Kč, letos je to 1715 Kč (+ 525 Kč). Loni by za 80 metrový byt Prachatičáci platili daň z nemovitosti 490 Kč, letos je 858 Kč (+ 368 Kč).

Modelové příklady výpočtu daně z nemovitých věcí v Prachaticích: Garsonka 35 m2: 35 m2 x 1,22 (koeficient pro jednotku v bytovém domě) = 43 (základ daně ze staveb a jednotek 42,7 zaokrouhleno směrem nahoru); 3,50 (sazba daně) + 2,5 (koeficient města podle počtu obyvatel) = 8,75 (výsledná sazba daně) x 43 (základ daně ze staveb a jednotek) = 377 (376, 25 zaokrouhleno směrem nahoru) x 1 (místní koeficient v Prachaticích) = 377 Kč (daň ze staveb a jednotek pro rok 2024 v Prachaticích). Byt 50 m2: 50 m2 x 1,22 (koeficient pro jednotku v bytovém domě) = 61 (základ daně ze staveb a jednotek); 3,50 (sazba daně) + 2,5 (koeficient města podle počtu obyvatel) = 8,75 (výsledná sazba daně) x 61 (základ daně ze staveb a jednotek) = 534 (533, 75 zaokrouhleno směrem nahoru) x 1 (místní koeficient v Prachaticích) = 534 Kč (daň ze staveb a jednotek pro rok 2024 v Prachaticích). Byt 80 m2: 80 m2 x 1,22 (koeficient pro jednotku v bytovém domě) = 98 (základ daně ze staveb a jednotek 97,6 zaokrouhleno směrem nahoru); 3,50 (sazba daně) + 2,5 (koeficient města podle počtu obyvatel) = 8,75 (výsledná sazba daně) x 98 (základ daně ze staveb a jednotek) = 858 (857,5 zaokrouhleno směrem nahoru) x 1 (místní koeficient v Prachaticích) = 858 Kč (daň ze staveb a jednotek pro rok 2024 v Prachaticích). Rodinný dům s dalším nadzemním podlažím a zastavěnou plochou 140 m2: 3,50 (sazba daně) + 1,40 (koeficient za patro) = 4,90 x 2,5 (koeficient města podle počtu obyvatel) = 12,25 (výsledná sazba daně) x 140 (základ daně ze staveb a jednotek) = 1715 x 1 (místní koeficient v Prachaticích) = 1715 Kč (daň ze staveb a jednotek pro rok 2024 v Prachaticích).

Daň z nemovitosti je v Prachaticích o dost nižší než například v Českém Krumlově. Tam majitelé nemovitostí oproti Prachatickým zaplatí více než dvojnásobné částky. Za byt o rozloze 80 m2 je to 1716 Kč (v Prachaticích 858 Kč), za obytný dům o zastavěné ploše 140 m2 vychází daň z nemovitosti v Krumlově na 3430 korun a v Prachaticích na 1715 korun. Výhodou v Prachaticích je vyhláškou stanovený místní koeficient, který zůstává 1. V Českém Krumlově je 2. Ten se ale může pro příští rok měnit. Po novele zákona totiž musejí zastupitelé jednotlivých měst v republice během letoška vyhlášky schvalovat znovu.

Daňové přiznání, případně dílčí daňové přiznání, je na zdaňovací období roku 2024 nutné podat příslušnému územnímu pracovišti, kde je umístěn spis poplatníka, nejpozději do 31. ledna 2024. Přiznání k dani z nemovitých věcí jde vyplnit také elektronicky prostřednictvím Online finančního úřadu na adrese www.mojedane.cz

​​Finanční úřady včetně pobočky v Prachaticích vzhledem k daňovým změnám prodloužily úřední hodiny. Na podatelny a oddělení daně z nemovitých věcí je možné v týdnu od 22. ledna do 2. února přijít od pondělí do čtvrtka od 8 do 17 hodin a v pátek od 8 do 14 hodin. Kromě toho je možné poradit se o dani z nemovitých věcí na zřízené infolince 387 722 387. K dispozici je občanům od pondělí do čtvrtka od 8 do 17 hodin a v pátek od 8 do 14 hodin.