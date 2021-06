Máme nové čtenáře… V úterý 15. a v pátek 18. června byli volarští prvňáčci pasováni na čtenáře.

Pasování na čtenáře ve Volarech. | Foto: Marcela Zvonková

Děti se nejprve dozvěděly, jak to v knihovně funguje, jak mají zacházet s knížkami, vyrobily si záložku a také předvedly, jak dovedou číst. Po složení čtenářského slibu byli prvňáčci rytířským mečem pasováni na opravdické čtenáře. Každý z nich si odnesl pamětní list, průkazku do knihovny, šerpu „Už jsem čtenář“ a knížku Michaely Fišarové „První školní výlet“. Akce se uskutečnila v rámci projektu Už jsem čtenář – Knížka pro prvňáčka, do kterého se naše knihovna každoročně zapojuje.