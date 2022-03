Rozhodla se v pondělí v poledne a o čtyřiadvacet hodin později bylo vše hotové. „Podle všeho by k nám měli přijet dvě maminky a čtyři děti. Už tu měly být, ale jejich převoz se prodlužuje,“ vypráví a ukazuje prostory bývalé chráněné dílny, které jsou už nějaký čas volné. Jde o jednu obrovskou místnost, na kterou navazuje plně vybavená kuchyně a sociální zařízení.

„Během těch několika hodin příprav se nám povedlo sehnat řemeslníka a v umývárně vybudovat také sprchový kout, aby měli zázemí se vším všudy,“ popisuje. S nábytkem pomohl netolický Domov pro seniory Pohoda, matrace dodala firma Karla Neubergera z Vlachova Březí, lůžkoviny zase domov seniorů Mistra Křišťana, připravený je i počítač, stoly, dětské postýlky a v místnosti nechybí ani dětský koutek s hračkami. Pavla Čechová Švepešová zatím neví, jak staré budou děti, které s maminkami do Dubu přijedou. „Postele jsme původně připravili provizorně, mysleli jsme, že rodiny dorazí ve středu. Ještě tu nejsou, firma pana Neubergera stihne vyrobit a dodat postele nové,“ vysvětluje Pavla Čechová Švepešová.

Ukrajina je silný národ. Všechno zvládneme, my válku vyhrajeme, vzkazuje Adriana

Celkem tam může být ubytováno deset lidí. A postaráno bude i o jídlo. „Důležité je, že jsme schopní zajistit obědy a večeře z kuchyně CHD Spektrum,“ dodává. Pavla Čechová Švepešová se podle pokynů krizového štábu zaregistrovala s nabídkou ubytování. „Pomůžeme s vyřízením azylu a finanční pomoci z úřadu práce, vytipovali jsme možnosti zaměstnání nebo využijeme aktivity v centru Stroom Dub, pokusíme se domluvit školu či školku,“ dodává. Vypadá to, že rodiny dorazí během pátku. „Zatím nevíme, co budou do začátku potřebovat. Až poté oslovíme další dárce,“ uzavírá.