Sotva se na podzim roku 2020 Centrum ekologické výchovy Dřípatka z nevyhovujících prostorů objektu v Rumpálově ulici přestěhovalo do zrekonstruovaného pavilonu Základní školy v ulici Zlatá stezka, začalo se mluvit o tom, že „dům hrůzy“ v Rumpálovce půjde k zemi.

Budova postavená původně jako "podnik výpočetní techniky" je pro Prachatice ekologická zátěž. Snad se podaří celou lokalitu přeměnit ve volnočasový areál pro Prachatičáky. | Foto: Deník/Jana Vandlíčková

Důvod je jednoduchý, objekt je neúnosně zatížen radonem a azbestem. A jeho demolice a ekologická likvidace materiálu vyjde na miliony korun. Budova postavená jako podnik výpočetní techniky v osmdesátých letech minulého století, chtělo odstranit bývalé vedení města už v roce 2021. Tehdejší starosta Martin Malý se snažil najít vhodný dotační titul, který byl tenkrát odhadovanou demolici na tři miliony korun, zaplatil. To se nepovedlo. Objekt zůstal prázdný a město zvažovalo zřídit tam re-use centrum, tedy jakýsi bleší trh věcí k opětovnému použití. Ani to ale nevyšlo. Po začátku války na Ukrajině tam proto vedení města ubytovalo několik žen a dětí právě z Ukrajiny. Ti tam žijí doposud.

Bývalá Dřípatka má šanci jít k zemi, objekt je zatížen azbestem

Současné využívání objektu na ubytovnu ale nebrání ředitelce Základní školy ve Vodňanské ulici Petře Sandanyové v tom, aby dál pracovala projektu nového využití celé lokality. V polovině loňského ruku představila vedení Prachatic studii využití bývalé Dřípatky v Rumpálově ulici pro volnočasový a relaxační areál. Myšlenka se chytla a právě v těchto dnech proto projektant finišuje projektovou dokumentaci a Vodňanka v čele s ředitelkou je zase o krůček blíž získání moderního zázemí nejen pro děti ze školy, ale také pro veřejnost. „Zatím nedokážu odhadnout náklady na kompletní přestavbu celého areálu, ale zhruba to může být kolem třinácti čtrnácti milionů korun. Přesnější sumu budu znát po dokončení projektu,“ upřesnila pro Prachatický deník Petra Sandanyová.

Dotace je záchrana

Revitalizaci lokality se nebrání ani současný starosta Prachatic Jan Bauer. Vedení města nedávno oznámilo, že Vodňanka se bude ucházet o dotaci z Národního plánu obnovy v rámci programu Brownfieldy (Brownfield - pozemek nebo stavba, která se nedá využívat a je ekologicou zátěží, pozn. aut.) na objekt občanské vybavenosti sloužící veřejnosti Rumpálka. „Rada města odsouhlasila krytí nákladů spojených s tímto záměrem z rozpočtu města,“ ujistil prachatický starosta. Petra Sandanyová potvrdila, že o dotaci musí jménem Základní školy Vodňanská požádat do 20. dubna. Dotace by mohla podle jejích informací pokrýt až devadesát procent nákladů, a to jak na přibližně čtyřmilionovou demolici objektu, tak na vybudování nového prostoru. „Kromě demolice objektu počítá s výstavbou herního a setkávacího prostoru, který bude sloužit jak žákům školy, tak veřejnosti. Objekt doplní venkovní výukový altán, ohniště s krbem a posezením, vznikne hřiště a prolézačky, stejně jako nové oplocení, samozřejmostí je zajištění pitné vody a sociálních zařízení. Celý prostor bude osázen zelení a řešen tak, aby byl bezúdržbový,“ představila změny ředitelka Petra Sandanyová.

Prachatická Dřípatka už sídlí v novém

Zda Vodňanka s žádostí o dotaci uspěje, se škola a vedení města dozví zřejmě letos na podzim. Do té doby musí ještě na radnici doladit vybudování opěrné zdi a přeložky sítí v sousední v Mlýnské ulici. Na hraně městského pozemku vede plynové potrubí, jehož rekonstrukci plynaři plánují snad už na příští rok. Investor se ale bude muset postarat o přeložení dalších sítí, což by nemusel být neřešitelný problém. Pokud dotace klapne, do konce roku 2025 by se z časované ekologické bomby po „výpočetce“ mohla stát zelená oáza.

Ve zkratce:

- Budova v Rumpálově ulici byla postavena v 80. letech minulého století jako podnik výpočetní techniky. Využívána byla ZŠ pro výuku v dílnách, výuku vaření, ubytovna, družina a Dřípatka. Dřípatka se vystěhovala v září roku 2020. Loni tam našlo provizorní domov několik ukrajinských rodin.

- Studie a následně projekt zadala ředitelka ZŠ v polovině loňského roku. Do 20. dubna musí podat žádost o dotaci na demolici a následnou stavbu volnočasového areálu. Podle odhadů vyjde demolice na 3,7 a stavba areálu na 13 až 14 milionů korun. Vše ale upřesní až kompletní projekt a výběrové řízení na dodavatele stavby. Financování opěrné zdi a překládka sítí by mělo z jít z rozpočtu města.