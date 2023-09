V sobotu 23. září se celkem deset běžců a jedna běžkyně vydali již popáté na 44 km dlouhou trasu z Prachatic do partnerského města Grainet na bavorské straně Šumavy. Běh svobody se konal letos už popáté.

Běh svobody 2023. | Foto: Josef Štemberk

Novodobá tradice Běhu svobody po Zlaté stezce byla založena v roce 2019 u příležitosti třiceti let pádu železné opony. Zvlášť v dnešní době je každému jasné, že svoboda, demokracie a mír samotný není takovou samozřejmostí, za kterou jsme ji ještě před méně než dvěma lety pokládali. Zástupci z obou stran hranice i tento nadčasový důvod běhu zmínili.

Na startu vytrvalé běžce pozdravil a dokonce kousek první etapy doprovodil starosta Prachatic Jan Bauer a bavorskou, obec Grainet zastoupil místostarosta Willy Ilg. Ve Volarech, které také Běh svobody podporují, přišla běžce ve se „svém“ městě přivítat starostka Martina Pospíšilová. O občerstvení zhruba v půli trasy, sponzorsky připravil pan Maxa ve stylové soumarské hospodě na Soumarském Mostě. Po vydatné polévce a většinou malém pivu občerstvení jedinci stoupali v další etapě štafetového běhu do Českých Žlebů, které byly v době totality poslední osadou před fyzickou železnou oponou.

Z Čech na Pamir a zpět. Šestnáct tisíc kilometrů Ládi Tomana za čtyřicet dva dní

Zemskou hranici překročili další běžci na hraničním mostě přes Mechový potok. I na bavorské straně kopírovala trasa co nejvíce historickou Zlatou stezku a na jednom z nejtěžších úseku vystoupala na nejvyšší bod celé trasy, na horu Sulzberg do 1 146 metrů nad mořem. Sestup do cílové obce Grainet znamenal více než čtyř set metrové klesání, a to v rychlém tempu za necelou půlhodinu.

Na konci trasy předali běžci symbolický štafetový kolík zástupci obce Grainet, odkud by měl být opět přinesen zpět do Prachatic v roce 2024. Organizátoři běhu svobody, Jan Kocourek a Josef Štemberk z Prachatic, byli na místě ubezpečeni o významném poselství česko-německého běhu a i pro dnešek unavení ale šťastní běžci se těší na další společné zážitky. Sport a přátelství patří k sobě stejně jako mír a lidé ze všech zemí světa.

S přispěním Josefa Štemberka