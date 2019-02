Z popelnic tvoří hnízda

Kvilda – Specifická po všech stránkách. I tak by se dala zhodnotit obec Kvilda. A to nejen z pohledu množství turistů, kteří do obce míří, ale i tím, s čím se lidé na Šumavě musejí vypořádat. Sníh ve Kvildě leží i ve chvíli, kdy zbytek Prachaticka už vítá obvykle jaro a doslova tam řídí běžný život.

Mráz na Kvildsku. Ilustrační foto. | Foto: Foto: Václav Vostradovský

Podle Václava Vostradovského, starosty obce, nejen z pohledu řidičů. Sníh a zima například řídí i svoz komunálního odpadu. „Je jasné, že když tu leží půl metru sněhu, nemůže firma, která nám sváží odpad, zajíždět k jednotlivým domům.



A tak prostě obecní pracovníci vezmou traktor, objedou domy a svezou popelnice k cestám. Tvoříme takzvaná hnízda, tedy místa, kde je pak třeba dvacet popelnic najednou,“ přiblížil starosta svoz odpadu.



Podle Radima Kučery, majitele firmy, která odpad ze šumavské Kvildy sváží, je opravdu obec hodně specifická. „Kvilda nám vychází hodně vstříc,“ chválí.



Pracovníci firmy se totiž potýkají na Šumavě nejen se sněhem, ale i třeba špatně zaparkovanými vozidly, díky nimž se vůbec na některá místa nakonec nedostanou.



Bioodpad Kvildští v zimě vůbec nesvážejí. „Jsme na horách, tady se v zimě dojídá,“ směje se Václav Vostradovský.

Autor: Leona Fröhlichová