Vedení radnice v čele s místostarostou Janem Klimešem se snaží získat objekty lehkého opevnění v okolí Albrechtovic, Libínského Sedla a Perlovic do vlastnictví. To se zatím nepodařilo a ŘOPíky dál vlastní stát a městu je zatím zapůjčil. Jejich případná oprava tak zatím není možná, ale naučná stezka, která je plná úkolů především pro žáky základních škol. „Na trase nechybí informační tabule, se kterými nám pomohl odborník na předválečné opevnění Jan Lakosil,“ uvedl prachatický místostarosta Jan Klimeš. Turista se ale z panelů dozví informace nejen o bunkrech samotných, ale také o v pádu Nacistů do Prachatic. „Připravili jsme osm velkých a čtyři malé panely na jednotlivých bunkrech. Záměrem bylo, aby návštěvník stezky získal informace o celé historii bunkrů do roku 1992, kdy se z nich armáda stáhla,“ vysvětlil Jan Lakosil s tím, že prachatická naučná stezka je vůbec první na Šumavě.