Akrylové barvy, štětce, kelímky s vodou, plastelína, nůžky a především to hlavní – oblázky posbírané na dalekých cestách i oblázky z blízkých říček na Prachaticku.

A pak samozřejmě to nejdůležitější – dobrá vůle a chuť ke společnému tvoření. Tak ty rozhodně nechyběly. Po počátečním ostychu některých účastnic „Vždyť já neumím kreslit!“ a „Co tam mám namalovat?“ se oblázky začaly proměňovat v drobná umělecká dílka, která udělají radost blízkým třeba jako originální těžítka. A některé z nich budou překvapením i v dalších aktivitách KreBulu.

Závěrečná společná fotka pod obrazem budoucího KomuNITka na půdě Domu Křižovatka v parku je stvrzením, že nikdo nepřišel k úrazu na těle, ani na duši a že nám, zase!, spolu bylo moc dobře.

Příští pondělí se setkáme, tak jako každé první pondělí v měsíci, u deskových her a budeme si upřesňovat aktivity na září i na další měsíce. Je se na co těšit!

Chcete se také zapojit, ostýcháte se a nevíte jak na to? Zavolejte na telefonní číslo 728 576 371 a domluvte si schůzku s komunitní pracovnicí, nebo rovnou přijďte - v pondělí od 10 do 17 hodin do KreBulu v domě Křižovatka u parku na Zlaté stezce 145.

JITKA KOTRBOVÁ