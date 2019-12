Vzpomínková mše svatá za Krále Šumavy

Josef Hasil, známý jako Král Šumavy, kdysi zachránil desítky lidí před krutou a pomstychtivou komunistickou mašinérií. On věděl, že se tento zlořád mstí na jeho rodině, příbuzných a známých. On ale však v té době také věděl a věřil, že hodně brzy s pomocí spojenců na Západě bude totalitní rudý režim poražen a nevinně trpící lidé z věznic propuštěni do opět svobodné země. Toto se však hlavně prozrazením plánů nepodařilo uskutečnit.

Josef Hasil. | Foto: Archiv Deníku, Pavla Horešovského a Davida Žáka