Karel Pašek se narodil 14. srpna 1963 ve Vimperku, vystudoval Základní školu ve Vodňanské ulici v Prachaticích, následně Střední průmyslovou školu stavební ve Volyni a Stavební fakultu ČVUT v Praze, kde absolvoval v roce 1987 státní zkoušku.

Po ukončení vysoké školy pracoval do roku 1989 ve firmě Agrostav Těšovice jako projektant. Od roku 1990 byl referentem Okresního úřadu v Prachaticích a o pět let později se stal vedoucím referátu regionálního rozvoje Okresního úřadu v Prachaticích. Od 1. dubna 2002 byl tehdejším starostou Janem Bauerem jmenován tajemníkem Městského úřadu v Prachaticích, kterou vykonával až do současnosti.

„I přes zdravotní komplikace se až do poslední chvíle snažil pomáhat s vedením úřadu. Byl to výjimečný kolega a jeho profesionalita, svědomitost, píle, ale i empatie a běžná lidskost nám všem bude chybět,“ uvedl prachatický starosta Martin Malý.

Datum posledního rozloučení nejbližší příbuzní Karla Paška zatím nezveřejnili.

Čest jeho památce.