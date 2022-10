Cesta výstavy do Prachatic je vlastně symbolická, protože se jedná o 100. její uvedení od jejího vzniku a zároveň se jedná o instalaci poslední, protože výstava bude po jejím skončení archivována a připravena ve zcela novém kabátě. Prachatičtí tedy mají jedinečnou možnost ji navštívit tak, jak vznikla v představách pamětníků válečných událostí. „Jsem velmi ráda, že spolupráce naší školy a KreBulu pokračuje dalšími aktivitami. Výstavu, která je otevřena pro veřejnost od pondělí do pátku v čase od 8 až 16 hodin až do 4. listopadu, zahrnou přímo do výuky i naši pedagogové. Je zde řada dobových materiálů a důležitých informací, které je zapotřebí neustále připomínat," shrnula ředitelka školy Jana Dejmková.

Jakýmsi epilogem k výstavě je několik posledních panelů, jejichž záměrem je varovat před rozmáhajícími se neonacistickými, xenofobními a antisemitskými projevy, které nacházejí sympatizanty především mezi mladými lidmi, kteří, z neznalosti a neinformovanosti, jsou ochotni těmto projevům naslouchat a ztotožňovat se s jejich primitivní přímočarou propagandou.

Realizace výstavy je součástí projektu Vzpomínka pro lidskost 2022, který je finančně podpořen z prostředků Jihočeského kraje a Nadačního fondu obětem holocaustu. V rámci projektu se připravují další akce, jako například poznávací cesta do bývalého tábora v Mauthausenu nebo 15. ročník konference, který proběhne již 20. října od 10 hodin v prostorách KreBul.