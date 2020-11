Že Jan Žižka dobyl Prachatice, ví ve městě snad úplně každý. Ke zjištění, že se tak stalo hned dvakrát a druhé dobytí se odehrálo i s obrovskými ztrátami na životech místních lidí, obyvatelé města pod Libínem najdou v encyklopedii.

Od druhého dobytí města uplynulo 12. listopadu šest set let. Právě proto ve čtvrtek odpoledne přibyla na rohovém domě vedle kostela sv. Jakuba pamětní destička, která středověkou událost připomíná i důkladným popisem. Vlastníkem jednoho z nejstarších domů ve městě na začátku Křišťanovy ulice, který s největší pravděpodobností dobytí města Janem Žižkou pamatuje, je od roku 2008 Libor Fránek.

O destičku, z níž se každý dozví něco více o historii Prachatic, se postaral Tomáš Kotas. Ten je nejen architekt a spolužák Libora Fránka, ale především člen týmu, který stojí za projektem Bojovníci boží – 600 let. Přátelství obou pánů architektů už od základní školy je důvodem, že je pamětní destička i se vzkazem pro budoucí generace od Libora Fránka umístěna na historickém domě v centru města. „Jsme celorepublikový tým lidí, který si vzal za cíl označit neoznačená místa, kde se odehrály středověké události spojené s Janem Žižkou,“ popsal Tomáš Kotas samotný projekt Bojovníci boží – 600 let s tím, že odborným garantem je profesor Petr Čornej.

Vzpomínkové destičky financují výhradně Tomáš Kotas a jeho kolega Libor Hledík z jejich soukromých zdrojů. Jen odlití jedné takové destičky, vyjde na dvanáct a půl tisíce korun. „Nepočítám další náklady, práci s instalací nebo cestu,“ vysvětlil Tomáš Kotas, který ve čtvrtek do Prachatic dorazil se svou manželkou Zdeňkou a členem realizačního týmu Romanem Šolerem. Celkově je projekt vyjde na zhruba milion a půl.

Destičky tým Bojovníků božích umisťuje poslední dva roky. Ta prachatická je třiadvacátá v pořadí. Do konce roku 2024 jich bude 64. „Tolik let bylo Žižkovi, když v roce 1424 zemřel,“ vysvětlil Tomáš Kotas s tím, že po skončení vládních zákazů by chtěl prachatickou destičku odhalit slavnostněji. „Na to si ale klidně počkáme do jara,“ uzavřel.