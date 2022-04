Připravili jsme pro vás malé ohlédnutí za vtipnými reakcemi na aktuální covidová opatření a výměny stráží na postu ministra zdravotnictví v roce 2021. Pamatujete na losovačku při otevírání obchodů či na slavné datum 12. dubna 1961, kdy vyrazil Gagarin do vesmíru a Češi o šedesát let později za hranice okresu či na možnost získat funkci ministra přes naše zdraví ve Slevomatu? Vracíme se k vtipům, které v té době kolovaly internetovým prostředím na sociálních sítích. U některých si asi i řekneme, že to snad ani nebyla pravda.