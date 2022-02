Prachatický starosta Martin Malý už před časem uvedl, že z bývalé střelnice by mohlo vzniknout další městské sportoviště. Kryté kurty pro trénink chybí tenistům, atleti by nepohrdli tunelem. Ve městě ale nejsou ani kurty na squash. „Sportovní hala by se do této lokality hodila,“ myslí si prachatický starosta. Pod Cvrčkovem by se mohlo najít místo také pro případný zimní stadion, s jehož stavbou loni přišel zastupitel Michal Piloušek a dostal od zastupitelů zmocnění pro hledání vhodného místa ve městě a možností financování jeho stavby. „Jde zatím jen o úvahy, ale logické by bylo, že odpadní teplo z chlazení bychom mohli využít právě pro vytápění sportovní haly,“ popsal možnosti Martin Malý s tím, že o tom musejí rozhodnout zastupitelé. „Připravujeme na jarní jednání zastupitelů podklady a zastupitelé musejí rozhodnout, zda se budeme držet původní studie využití nebo zpracujeme studii novou tak, aby případné sportovní aktivity v lokalitě na sebe navazovaly a bylo tam také dostatečné zázemí jako například parkoviště,“ zdůraznil Martin Malý.