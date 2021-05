„Navíc po předchozích zkušenostech je zřejmé, že pro rozhodnutí vedení města není závěr komisí podstatný a směrodatný,“ řekla.

Barbora Koritenská je toho názoru, stejně jako mnoho dalších zastupitelů, že zeje prázdnotou a jedním z cílů, o které je třeba usilovat, je navrácení života do centra města. „Majitelům provozoven v Poštovní ulici jsem po minulém jednání nedokázala vysvětlit, proč vlastně zastupitelé s pěší zónou nesouhlasili,“ vysvětlila důvod, proč přišla s návrhem znovu. A ujistila, že pěší zóna v Poštovní ulici by město nestála žádné peníze ani práci. „O všechno se postarají sami majitelé provozoven,“ dodala. K tomu, aby se Martin Malý mohl rozhodnout, ale potřebuje kromě vyjádření dopravní komise také názor zástupců integrovaného záchranného systému. „Nechci tomu bránit a neříkám, že je to špatné,“ řekl starosta a připomněl, že právě z důvodu nedostatečného zdůvodnění se minule zdržel hlasování.

Jakub Nepustil z Živých Prachatic argumentoval tím, že v Poštovní ulici se akce už pár let konají. „A nikdy nebyl problém s povolením ulici uzavřít,“ dodal. Navíc provoz je v Poštovní ulici minimální a parkovat se tam nesmí už od roku 2019. Ulice je vlastně prázdná a venkovní posezení kaváren by ji určitě oživilo. „Je to vyzkoušené a jde hlavně o to nehledat argumenty, proč to nejde, ale udělat něco pro to, aby to šlo a podpořit život ve městě,“ řekla.

V pondělí to opět vypadalo, že návrh na pěší zónu zastupitelstvem neprojde, navrhl Júsuf Traore (Pro Prachatice), aby rada města prověřila možnost vytvoření pěší zóny od 1. července do 30. září a s jeho návrhem souhlasili i zástupci koalice. Prachatičtí zastupitelé tak šestnácti hlasy pověřili radu města, aby prověřila možnost pěší zóny v Poštovní ulici.