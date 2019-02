Netolice /PŘEDSTAVUJEME/ – Nejen střelbě ze vzduchovky, ale nově i z luku, se mohou věnovat mladí členové střeleckého kroužku, který je už mnoho let v nabídce netolického domečku. A že není jen chlapeckou záležitostí, dokázala i jedna dívka, která ho od letošního školního roku také navštěvuje.

Netoličtí mladí střelci. | Foto: Deník/Miluše Reindlová

„A musím říct, že je stejně šikovná jako ostatní. Chlapcům se tak rozhodně stala rovnocenným partnerem,“ s úsměvem začal popisovat jeden z vedoucích František Reindl.



A jak vyprávěl dále, všichni, kteří chtějí navštěvovat tento kroužek, se samozřejmě na prvních hodinách nevyhnou teorii, po níž až následuje samotná střelba. „Protože se dětem dostává do ruky vzduchovka, je důležité, abychom si nejdříve ukázali, jak s ní správně zacházet. Děti se tak učí tomu, jak ji držet, nikdy by ji třeba neměly namířit proti někomu,“ ujistil vedoucí s tím, že po těchto teoretických hodinách se vedle vzduchovky začínají používat i papírové bodové terče a jiné střelecké pomůcky. „Samozřejmě je hlavní, aby se střelci trefili do terče, na což je určitě zapotřebí hodně trpělivosti a v neposlední řadě i soustředěnosti. A i když je to u našich mladých svěřenců někdy problém, ve srovnání s prvními hodinami je dnes vidět obrovský pokrok,“ uvedl dále.

Mladí střelci:

– střelecký kroužek najdou zájemci už několik let v nabídce netolického domečku.

– mladí střelci se scházejí každé pondělí, a to od pěti do šesti hodin odpoledne pod vedením Jana Holuba a Františka Reindla.

– je vhodný pro děti od devíti do osmnácti let, v zimě se trénuje střelba ze vzduchovky, při příznivějším počasí se nově trénuje také střelba z luku.



V současné době se tak podle slov Františka Reindla mladí střelci scházejí hlavně v sále netolického Domu dětí a mládeže. „Tady střílíme na již zmiňované papírové bodové terče. A i když se v sále nachází hned několik oken, naštěstí jsme žádné netrefili. I když je pravda, že takové štěstí jsme neměli u jednoho skákacího míče,“ směje se František Reindl. Ten také upřesňuje, že členové kroužku si nejen tady už vyzkoušeli střelbu ve stoje, vkleče i vleže. „Také váha vzduchovky je pro děti problémem, ve stoje ji totiž hůře udrží. Proto většinou trénujeme vleže, v této pozici se totiž váha vzduchovky lépe rozloží,“ popisoval.

Jak už ale sami mladí střelci na tréninku přiznali, nemohou se dočkat příznivějšího počasí. To totiž přijde opět na řadu střelba z luku, která je podle jejich slov neobvyklejší a tím pro ně i mnohem zajímavější.



„Určitě je ale i náročnější, a to především v natažení luku, protože na to je přece jenom zapotřebí větší síly. I tak je ale znát, že jim tato malá překážka vůbec nevadí. To, že je střelba z luku láká více, je totiž podle ohlasů více než zřejmé,“ popsal nadšení mladých členů kroužku vedoucí s tím, že při střelbě z luku využívají venkovního prostředí. Z nich je to například nedaleký kopec a nebo prostory hřiště u sportovní haly. „Samozřejmě, že ani při tomto tréninku nechybí typické lučištnické terče a ochranné pomůcky na ruce,“ přiblížil trénink František Reindl, který doplňuje, že se se vším, co se děti v kroužku naučily a ještě naučí, budou moci předvést v prezentaci na závěrečné přehlídce kroužků.