Sto třicet nováčků může podle policejního mluvčího Jiřího Matznera nastoupit na volná místa v Jihočeském kraji. „Potřebujeme lidi na kriminálce, u dopravní a pořádkové policie, na jednotlivých obvodních odděleních, vyšetřovatele,“ vypočítává, jaké pracovní uplatnění Policie ČR nabízí.

V pátek 27. září se od 8 hodin uskuteční v areálu Sportovního klubu policie České Budějovice v Kubatově ulici první jihočeský náborový workshop. Jeho motto zníPolicistou na(ne)čisto.

Znamená to, že kdo uvažuje o práci u bezpečnostního sboru, může přijít a vyzkoušet si, co práce policisty či policistky obnáší. Podmínkou je minimálně 18 let, takže nabídka může být zajímavá i pro maturanty v letošním školním roce.

Jiří Matz-ner přibližuje, co účastníky workshopu čeká: „Ten, kdo se předem zaregistruje, si může bez stresu zkusit fyzické přijímací testy k policii, seznámit se s nejnovější policejní technikou a různorodou policejní činností.“ Registrace je možná na e-mailové adrese krpc.nabor@pcr.cz.

Zájemci o místo u policie se při této akci obeznámí s prací dopravního policisty, policejního kynologa, kriminalistického technika či specialisty cizinecké policie. Dozvědí se také, jak vypadá činnost českého policisty v zahraniční misi.

Absolvovat tuto náborovou akci je velmi výhodné. Policisté z uchazečů, kteří splní fyzické testy, ocení tři nejlepší a každý úspěšný absolvent získá certifikát platný jeden rok. Ten využije, bude-li chtít k policii nastoupit, při přijímacím řízení.

Veřejnost bude mít přístup do sportovního areálu k povzbuzování blízkých a kamarádů v jejich snažení a ke zhlédnutí ukázek každodenní činnosti. Přesvědčí seo pestrosti policejní profese.