Výtvarný Workshop Volary letos zahájil sedmý ročník. Stalo se už tradicí, že v je zahajován výstavou v Městské galerii.

Zahájení výstavy Okouzlená geometrií v Městské galerii ve Volarech. | Foto: Ladislav Beran

Jinak to nebylo ani letos a výstavu tam má malířka a grafička Petra Jovanovská ze severní Makedonie, která je původem Češka a žije střídavě v severní Makedonii a v Čechách. Svá díla sestavená do výstavy Okouzlená geometrií přijela autorka do Volar osobně představit. Výstavu zahájil volarský starosta Vít Pavlík a upřesnil, že: „Tématem její tvorby kruh, ten podle ní nemá začátek ani konec, žádné rohy, žádné stránky, neomezuje, i když dává formu. V něm i mimo něj je vše pohybu, je také nulou, od které vše začíná a do které se nakonec vrací. Vyzývá k akci, symbolizuje časové cykly, pohyb planet kolem Slunce, totalitu, naplnění soustředění, pospolitost, dokonalost, revoluci a evoluci.“ Výstava děl vzniklých na Výtvarném workshopu Volary 2022 začíná v pátek 29. července v ZUŠ Volary.