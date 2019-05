Vzhledem k tomu, že město má kontejnery formou výpůjčky, nemuselo za ně ze svého rozpočtu utratit ani korunu. Podle Lenky Machartové z prachatického odboru životního prostředí mají nové nádoby umožnit místním třídit i tento typ obalového materiálu, který jinak končí ve směsném odpadu. „V posledních letech zažívá poměrně velký vzestup především v oblasti nápojových plechovek,“ vysvětlila.

Svoz kontejnerů bude ve stejném režimu, jako jsou sváženy kontejnery na sklo, tedy jednou za měsíc. „Pokud by svoz nestačil, budou svezeny podle jejich naplněnosti i dříve. A naopak,“ poznamenala.

Nové nádoby ve městě vítá i Jaroslava Ondrišová z Prachatic. Je to podle ní krok kupředu. „Ale upřímně si myslím, že lepší by bylo spíš udělat vratné plechovky a PET lahve. Možná by to alespoň drobet pomohlo od té hrůzy, co se všude děje. To asi ale město nevyřeší. Tak alespoň tohle je dobrý krok,“ dodala.