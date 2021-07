Branického Eura se účastnilo na 150 hráčů, celkem se přihlásilo šestnáct týmů především z okolí Milevska. Turnaj ovládl tým Jdeme to Vylejt F.C., který ve finále porazil FK Tábor. Akce se účastnili i známé tváře jako například moderátor Petr Vondráček nebo Jaromír Bosák, komentátor fotbalu.

„Spustili jsme registrace a týmy se samy hlásily, dokud byl prostor. Dali jsme přednost těm týmům, které tu hráli i loni… Zájem nás těší, rychle se to naplnilo. Vstupné je dobrovolné, každý může přispět do zapečetěné pokladny na malou Nellu, které chceme touto akcí pomoct,“ řekl k turnaji jeden z organizátorů Dominik Reiniš. Organizátoři se rozhodovali, jaké dítě akcí podpoří. „Měli jsme na výběr ze dvou holčiček a přišlo nám, že Nella ze Sepekova si to nejvíce zaslouží. Její příběh nás dojal. Je skvělá, proto to děláme pro ní,“ uvažoval Dominik Reiniš. Podle jeho odhadů se pro Nellu vybralo v sobotu zhruba 200 000 korun.

Leighův syndrom mutace SURF1 je název metabolického onemocnění, které postihlo malou Nellu Novákovou, děvčátko z dvojčat. Její rodiče s ní i s dalšími dvěma syny v sobotu na Branické Euro dorazili.

„Oslovili nás kluci, kteří turnaj pořádají. Nečekali jsme, že to bude takhle velké a jsme z toho překvapení. Strašně moc si této pomoci vážíme. Nellinka má extrémně vzácné onemocnění, nevyléčitelné. Co jí přesně je, jsme se dozvěděli v době, kdy jí byly dva půl roku,“ svěřila se maminka. Nella chodí do Základní školy v Sepekově na Písecku. „Mentálně je v pořádku, mluví hůře, umí číst, nedokáže psát psací písmena, je pomalejší. Když jsme se dozvěděli o jejím onemocnění, tak to bylo hrozné, nepředstavitelné,“ přibližuje Vendula Nováková, která se o dceru stará téměř nepřetržitě. Do práce chodit nemůže. „Je to pro mě čtyřiadvacetihodinová péče. Musíme ji umýt, nakrmit, má vývod do bříška. Jí speciální stravu, protože se zakuckává a hrozí ji aspirace do plic. Není, kdo by nám s ní pomohl. Na vše jsme s manželem sami. Babička pohlídá, když někam jedeme,“ přibližuje všední dny Vendula, které je hodně nápomocný starší syn Marek. „Malej, Davídek, ten je spíše na ty lumpárny. Kluci hrají fotbal, když mají dobrou náladu, tak si vyhrají, jindy se perou,“ líčí s úsměvem Vendula Nováková.

Výtěžek z charitativního turnaje by ráda využila na rehabilitace pro dceru. „Jezdíme na vyšetření do Tábora, do Písku, na hypoterapie. A od září chceme dojíždět ob den do Budějovic na rehabilitace. Rádi bychom, kdyby se částka využila právě na tyto rehabilitace, které Nellinku čekají. Potřebujeme koupit speciální zdravotní kočárek, větší,“ zmínila plány žena, která dříve pracovala v pojišťovně v Praze. Pak ji čekala mateřská s prvním synem. „Přesedlala jsem do věčné mateřské. Kluci se dnes vrátili z Monínce z tábora, kde si to moc užili. Byl to nezvyk, doma bylo trochu ticho,“ přemítala s úsměvem.

Z charitativního akce byla dojatá. „Chtěla bych všem moc poděkovat, moc si toho vážíme. Je to nádherné, nepopsatelné. Domluvili jsme se s pořadateli, že finance z vydražených fotbalových dresů půjdou na pomoc rodině na Moravu,“ přála si Vendula Nováková.