Výtěžek vimperského koncertu pro Ukrajinu podpoří uprchlíky na jihu Čech

O tom, co se aktuálně děje na Ukrajině, není potřeba se příliš rozepisovat. Po dlouhých desetiletích míru zavítala do Evropy válka a to kromě nelítostných bojů také znamená, že spousta lidí před ní utíká. Vzhledem k tomu, že Česká republika má s Ukrajinou velmi silné vazby, míří mnoho lidí právě sem.

Koncert Vimperk pro Ukrajinu se koná v pátek 11. března. | Foto: Deník/ Redakce

Na to se rozhodli zareagovat pořadatelé Majálesu Vimperk ve spolupráci s vimperskou zpěvačkou Veronikou Spiegelovou a společnými silami připravili koncert, který se uskuteční v pátek 11. března od 19 hodin v Městském kulturním středisku a nese název Vimperk pro Ukrajinu. Na tom se kromě Veroniky představí také místní kapela Jandanos, sbor Canto z Gymnázia Vimperk, Šárka Vaňková, Bára Švarcová a několik dalších interpretů. Hlavním cílem koncertu je podpořit ty uprchlíky, kteří již dorazili do Jihočeského kraje, získané finanční prostředky budou ve spolupráci s vedením města Vimperk distribuovány právě těmto lidem. Podpořit je možné buď přispěním do kasičky přímo na místě nebo také zakoupením virtuální vstupenky na webu kulturavimperk.cz. Ke sbírce se připojili také provozovatelé občerstvení v MěKS Vimperk, kteří se rozhodli výtěžek z celého večera přidat na výše zmíněné účely. Jednoznačnou odpovědí na válku ve spřátelené zemi by měla být solidarita s jejími obyvateli. Je skvělé, že se opět ukazuje, že obyvatelé České republiky se v krizi umí semknout a podat pomocnou ruku. A jedna z mnoha příležitostí bude už v pátek 11. 3. na koncertu Vimperk pro Ukrajinu v tamním Městském kulturním středisku!