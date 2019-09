Více než dva miliony stále chybějí prachatickému KreBulu, aby mohl dokončit svůj sen. Tím je půdní vestavba domu Křižovatka u parku. Náklady na stavbu se zvýšily, a tak neziskovka hledá několik měsíců různé finanční zdroje. Zatím se ale příliš nedaří dát peníze dohromady. Pomáhají i dobrovolní dárci.

Vestavba na budově, kterou obývá prachatický KreBul. | Foto: Deník / Leona Fröhlichová

Situace vypadá tak, že společnosti podle slov Zdeňka Krejsy, ředitele KreBulu, chybí 2,3 milionu korun. Jen výtah, který by měl pomáhat hlavně v bezbariérovém přístupu do nových prostor, vyjde na 1,4 milionu korun. „Pokud se nám nepodaří peníze sehnat, budeme muset začít práce na první etapě krátit. To znamená, zůstat třeba dočasně bez výtahu. Tím ale omezíme velkou část našich návštěvníků, například i seniory,“ poznamenal Zdeněk Krejsa. Společnost získala na půdní vestavbu, kde má vzniknout nové bezbariérové komunitní centrum, dotace v celkové výši zhruba 7 milionů korun. Celkové náklady se ale pohybují ve výši 9,5 milionu korun. „Když jsme totiž dělali projekt, práce ve stavebnictví byly nižší, než ve chvíli, kdy se nám podařilo vysoutěžit firmu,“ vysvětlil ke schodku Zdeněk Krejsa.